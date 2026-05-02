Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла после того, как ее сбил автомобиль, ей было 53 года, о трагедии сообщили на сайте международного движения.
В официальном сообщении говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко – яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем».
Международное движение КВН выразило соболезнования близким и семье Елены. В их заявлении отмечается, что гибель Рыбалко – невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, и подчеркнули, что в этот трудный час разделяют боль родных и друзей Елены.
Как уточняется в сообществе команды «Утомленные солнцем» в соцсети «ВКонтакте», Елену Рыбалко сбила машина. В сочинской Госавтоинспекции сообщили, что трагедия случилась 1 мая в 22:00 на ул. Ивановская, в районе дома 54, Адлерского района Сочи. 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.
Ранее актер и сценарист сериала «33 квадратных метра», выступавший за команду КВН «МАГМА», Василий Антонов умер в возрасте 62 лет. До этого участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет.