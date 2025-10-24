Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Козмопулос

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Shot.

В 29 лет у Козмопулоса начались серьезные проблемы со здоровьем – он стал терять слух и зрение. Долгое время врачи не могли понять причину ухудшения состояния. Позже выяснилось, что их вызывает опухоль головного мозга.

Артист перенес несколько операций. После вмешательства врачей его зрение удалось частично восстановить, однако полностью вернуть слух не получилось, отмечается в сообщении.

Павел Козмопулос также был известен по участию в фильме «Самый лучший фильм».

