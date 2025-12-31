Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздушный удар развернулся сразу по нескольким направлениям, в ходе него был запущен 91 БПЛА самолетного типа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Противовоздушные силы России сбили 49 дронов над Брянской областью, один дрон перехватили над Смоленской областью, а 41 летательный аппарат был сбит в Новгородской области.

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер», – подчеркнули в Минобороны.

В результате атаки никто не пострадал, разрушений не последовало, также ущерба резиденции не допущено. В отражении удара задействовали зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

На ваш взгляд Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?

Ликвидация главарей украинского режима

Ужесточение переговорной позиции по урегулированию

Другое (указать в комментариях)

Киевский режим тщательно спланировал атаку с южного, юго-западного и западного направлений, российские силы ПВО действовали слаженно и эффективно, подчеркнули в министерстве.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу», – отметили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны рассказывало, что киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.