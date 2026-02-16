Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Голикова заявила о необходимости вовлечь в экономику 12 млн человек до 2032 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что до 2032 года российской экономике потребуется дополнительно порядка 12 млн работников, включая замещающую потребность.
Около 12 млн человек потребуется вовлечь в экономику России до 2032 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти», передает РИА «Новости».
По ее словам, «по данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 миллионов человек». Это учитывает не только создание новых рабочих мест, но и уход сотрудников на пенсию.
Голикова также подчеркнула, что с прошлого года прогнозирование потребности в кадрах проводится на семилетний период с учетом отраслевых, профессиональных и региональных особенностей. Она отметила важность создания эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров к 2030 году для приоритетных отраслей экономики.
Для достижения национальных целей, по мнению Голиковой, необходимо укреплять связь между работодателями и образовательными организациями, а также повышать престиж востребованных профессий. Это позволит своевременно удовлетворять спрос рынка труда на специалистов.
