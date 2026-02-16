Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
АКОРТ: Продукты для блинов за год подешевели на 19%
Стоимость базового набора продуктов для приготовления блинов за год снизилась на 19% и составила 49 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). В прошлом году аналогичный набор стоил почти 61 рубль, отмечается в пресс-релизе организации.
В набор входят молоко, мука, яйца, сахар, соль и растительное масло категории «первая цена». По данным АКОРТ, сильнее всего подешевели куриные яйца – на 28%. Соль стала дешевле на 25%, сливочное масло – на 26%, пшеничная мука подешевела на 17%, сахар – на 15%, молоко – на 11%, а подсолнечное масло – на 6%.
Кроме того, увеличился спрос на готовые и замороженные блины. По информации аналитиков, в крупных сетях минимальная цена готовых блинов без начинки на вес стартует от 349 рублей за килограмм. Замороженные блины без начинки стоят от 99 рублей за упаковку 360 граммов.
Ранее «Руспродсоюз» также сообщил о снижении стоимости блинов на Масленицу.
Общая стоимость ингредиентов для блинов и начинки в виде соленой рыбы для всей семьи в эту Масленицу составит почти 1240 рублей.
Между тем россияне назвали сметану самой любимой начинкой для блинов.