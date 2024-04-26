Посол России в Оттаве не исключил понижения дипотношений с Канадой

Tекст: Алексей Дегтярев

Ответные меры России проработаны «на любой сценарий», сказал Степанов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Западу, в том числе Канаде, нужно «дважды подумать», в их ли интересах такая конфискация. В будущих дипломатических отношениях ничего исключать нельзя, «все опции на столе», в этом смысле Россия будет руководствоваться здравым смыслом и своими интересами.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Москва может понизить уровень отношений с Вашингтоном, если российские активы в странах G7 будут конфискованы.