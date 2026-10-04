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    4 октября 2026, 09:28 • В мире

    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведы готовят западню для Балтийского флота
    @ REUTERS/ Tom Little

    Tекст: Андрей Резчиков

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда?

    Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что острову Готланд потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций. По данным американского издания Atlantic, сейчас там активно развивается военная инфраструктура: строятся казармы, склады боеприпасов, ангары для техники и защищенные командные пункты.

    На острове постоянно дислоцирован возрожденный бронетанковый полк P18, оснащенный боевыми машинами пехоты CV90 и танками Stridsvagn 122 – шведской модификацией Leopard 2. Кроме того, в рамках военной реформы формируется боевая группа численностью до 4,5 тыс. человек с привлечением резервистов и призывников.

    Боевые возможности Готланда уже отрабатываются на совместных учениях со странами НАТО. В рамках маневров Aurora и Silver шведские военные тренировались вместе с американскими морпехами, датскими подразделениями и немецкой авиацией, отрабатывая быстрое превращение острова в плацдарм для контроля над Балтийским морем.

    Остров, который в 2005 году был полностью демилитаризован, после вступления Швеции в НАТО в 2024 году вновь стал одним из ключевых элементов ее военной инфраструктуры на Балтике. На модернизацию Готланда Стокгольм выделил более 160 млн долларов. На остров возвращены мобильные противокорабельные ракетные комплексы большой дальности, планируется развертывание дальнобойной артиллерии. Порт Висбю модернизируется для приема тяжелой техники стран НАТО, а местный аэродром адаптируется для военной авиации.

    Как отмечает Atlantic, создаваемая структура имеет не столько характер оборонительного «последнего рубежа», сколько функцию блокирующего узла. Размещение радаров, РЭБ и ракетных комплексов должно ограничить свободу маневра российского Балтийского флота и обеспечить логистику снабжения стран Прибалтики.

    Москва уже заявляла, что учитывает усиление Швеции при военном планировании. В феврале посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что милитаризация Готланда будет принята во внимание, а также напомнил о звучащих предложениях усилить ПВО острова, разместить многонациональный контингент и создать амфибийно-десантный батальон.

    О готовности Швеции к наступательным действиям заявлял и глава центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист. По его словам, в случае конфликта с Россией шведские ВВС будут наносить удары глубоко за линией фронта. «Нападение должно дорого обойтись противнику», – сказал он.

    Одновременно Стокгольм усиливает разведывательные возможности: шведский парламент одобрил создание Службы внешней разведки (UND), которая начнет работу в 2027 году и будет специализироваться на работе против России.

    На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Брюссель и ряд европейских стран получили предупреждение Москвы о задействовании всего российского военного потенциала, включая ядерное оружие, в случае попыток блокады Калининградской области.

    Владимир Путин, в свою очередь, на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что в случае прямого нападения на Россию, в том числе на Калининград, неизбежно встанет вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений:

    «Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Россией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно».

    Таким образом, бывший демилитаризованный Готланд постепенно превращается в важный военный узел НАТО на Балтике. По мнению экспертов, заявление Клаэссона о возможности быстро превратить остров в плацдарм для наступательных операций отражает изменение военного баланса в регионе.

    «Балтийский остров Готланд расположен в 100 км от континентальной Швеции и в 200 км от побережья Калининграда. Положение позволяет Стокгольму рассматривать его как передовую военную платформу и «непотопляемый авианосец» на случай какого-либо вооруженного конфликта. В первую очередь шведская сторона имеет в виду войну с Россией», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, позиция шведских властей частично соответствует реальности. «В современной военной концепции стратегия расширенного использования островов в целом себя оправдывает. Например, американские силы боятся подходить к таким иранским островным крепостям, как Харк и Ларек. В противостоянии суши и моря преимущество будет за береговыми комплексами», – заметил собеседник.

    Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об использовании Готланда против России, заметил спикер. «Если Швеция решится на прямой конфликт с российской стороной, остров в каком-то смысле унаследует недостатки судов в противостоянии с береговыми силами», – подчеркнул эксперт.

    «Балтийское море простреливается российскими вооружениями – истребительной авиацией, БПЛА, батареями береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», расположенными в Калининградской области. Причем в случае прямого конфликта нам даже не нужно будет атаковать сам Готланд – достаточно перерезать пути доставки на него боеприпасов, военно-технического оборудования, живой силы и просто запасов продуктов», – заметил спикер.

    «Учитывая все это, я бы не стал называть Балтийское море «внутренним морем НАТО». Скорее, члены альянса – Финляндия, Швеция, страны Прибалтики – заперты Россией в этой акватории», – сыронизировал он.

    Впрочем, заметил Анпилогов, у Стокгольма действительно есть возможность нанести удары по России. «Шведская авиация и дроны способны по аналогии с атакой японцев на Перл-Харбор напасть на военный флот, стоящий у причальных стенок в Балтийске. Кроме того, в зоне риска окажутся наши системы РЭБ. Однако нужно помнить, что подобные объекты защищены ПВО и ПРО не хуже Москвы или Севастополя», – акцентировал он.

    «В ответ же на шведскую территорию обрушится вся ударная мощь сил, расположенных в европейской части России, в том числе – в Ленинградской и Псковской областях. Причем удары могут быть нанесены не только по непосредственно военным целям, но и по горным перевалам между Швецией и Норвегией», – предположил Анпилогов.

    В свою очередь военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отметил, что на Готланде действительно могут разместить наступательные вооружения – крылатые ракеты, беспилотники дальнего радиуса действия, средства РЭБ и авиацию. По его словам, соответствующие планы рассматриваются в рамках совершенствования НАТО и его перевооружения.

    При этом возможности острова ограничены его географическим положением: разместить и снабжать там крупную группировку значительно сложнее, чем на материке.

    «Остров всегда проигрывает материку. Территориальные возможности Российской Федерации позволяют дать ответ любой структуре, которая там будет развернута. У России достаточно видов оружия, которые достают до этого острова», – добавил эксперт.

    Вместе с тем Готланд может использоваться как форпост для контроля над судоходством в Балтийском море, считает Леонков. По его мнению, усиление острова вписывается в общую тенденцию военной эскалации в Европе. Эксперт связывает ее в том числе с изменением политики Швеции, которая после десятилетий нейтралитета вступила в НАТО.

    Однако сам по себе Готланд не является уникальным плацдармом, способным создать для России отдельную стратегическую проблему. Военные возможности Калининградской области ограничены, но за ней стоит «вся мощь российской армии».

    По словам Леонкова, ключевое значение будет иметь не сам факт размещения сил на Готланде, а характер их действий. Если речь пойдет о действиях, которые можно квалифицировать как нападение на Россию в целом или Калининградскую область в частности, в ответ Москва задействует весь доступный арсенал.

    «Российский флот будет участвовать во всех операциях на Балтийском море, выполняя свою задачу. Но прежде всего главным его объектом будут военно-морские силы противника. А для берега есть ракетные комплексы. Их достаточно много, есть в конвенциональном исполнении, есть и гиперзвуковые комплексы. То есть инструментария вполне достаточно для того, чтобы все, что там на острове размещалось и угрожало или применялось во время каких-то угроз или актов агрессии, получило ответ. Понятное дело, что ответка туда прилетит, и необязательно силами Балтийского флота», – полагает Леонков.

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