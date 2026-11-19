О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
МЭА оценило потери мирового рынка из-за кризиса на Ближнем Востоке
МЭА: Рынок потерял 2,8 млрд баррелей нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке
После начала конфликта на Ближнем Востоке мировой рынок потерял 2,8 млрд баррелей нефти и 60 млрд кубометров газа, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).
В докладе агентства World Energy Outlook 2026 говорится, что «перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году стали крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения – и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась», передает РИА «Новости».
В документе отмечается, что энергосистема продемонстрировала значительную устойчивость, но по мере истощения буферных механизмов все большая часть нагрузки ложится на потребителей, в том числе из-за высоких цен.
С начала конфликта экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от обстановки в сфере безопасности. На рынок также влияли риски транзита через Красное море и ситуация на Украине.
МЭА подчеркивает, что поставки дизельного топлива оказались под экстремальным давлением, а цены превысили 200 долларов за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил об угрозе структурного перелома глобального энергетического рынка из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
В марте рынки нефти отреагировали стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива.
Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли более 15 млрд долларов доходов от энергоносителей.