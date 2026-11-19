МЭА: Рынок потерял 2,8 млрд баррелей нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

В докладе агентства World Energy Outlook 2026 говорится, что «перебои с поставками энергоресурсов через Ормузский пролив в 2026 году стали крупнейшим шоком для мирового энергоснабжения – и по состоянию на ноябрь ситуация не стабилизировалась», передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что энергосистема продемонстрировала значительную устойчивость, но по мере истощения буферных механизмов все большая часть нагрузки ложится на потребителей, в том числе из-за высоких цен.

С начала конфликта экспорт из Персидского залива колебался в зависимости от обстановки в сфере безопасности. На рынок также влияли риски транзита через Красное море и ситуация на Украине.

МЭА подчеркивает, что поставки дизельного топлива оказались под экстремальным давлением, а цены превысили 200 долларов за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил об угрозе структурного перелома глобального энергетического рынка из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В марте рынки нефти отреагировали стремительным ростом котировок на угрозу затяжной блокировки Ормузского пролива.

Нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли более 15 млрд долларов доходов от энергоносителей.