Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
СК начал проверку на Камчатке после отравления десятков школьников
СК: На Камчатке 28 школьников и четверо сотрудников заразились инфекцией
Следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю организовало доследственную проверку информации о вспышке острой кишечной инфекции в одной из школ Петропавловска-Камчатского.
В школе зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции, в связи с чем следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, указало ведомство на своем сайте.
По предварительным данным, 13 ноября за медицинской помощью с признаками инфекции обратились 28 учащихся и четверо сотрудников образовательного учреждения. Всем заболевшим оказана амбулаторная помощь, госпитализация никому не потребовалась.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.
В сентябре у учеников школы в Краснодарском крае подтвердили заражение кишечной инфекцией.
Летом вспышка заболевания в психоневрологическом учреждении Алтайского края привела к госпитализации 15 несовершеннолетних.