Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Клименко заявил о переходе артиллерии в разведывательно-огневую систему
Артиллерия Вооруженных сил перешла в новую разведывательно-огневую систему
Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России находятся на финальной стадии перехода в единую разведывательно-огневую систему, заявил начальник этого рода войск генерал-полковник Дмитрий Клименко.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в России 19 ноября. «Род войск находится на завершающем этапе перехода в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему», – сказал Клименко в интервью газете «Красная звезда».
Генерал-полковник пояснил, что объединение разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем позволяет максимально эффективно поражать позиции противника. В основе нововведения лежат разведывательно-ударные огневые комплексы, а также средства воздушной и артиллерийской разведки.
По словам военачальника, такой подход резко сокращает цикл обнаружения и поражения целей, повышая живучесть подразделений на поле боя. Клименко подчеркнул, что опыт проведения специальной военной операции полностью подтверждает правильность выбранного вектора развития.
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