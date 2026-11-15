Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
Беспилотники России нанесли удар по логистическому центру ВСУ в Запорожье
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары беспилотниками по украинским логистическим центрам и морским судам, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии, сообщает Минобороны в Мах.
В результате атаки в Запорожье поражен логистический центр. Вооруженные силы Украины использовали этот объект для хранения военных грузов и грузов двойного назначения.
Кроме того, в море поражен сухогруз. Отмечается, что корабль доставлял грузы для обеспечения украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны сообщило об уничтожении более 50 украинских беспилотников в Запорожской области.
В субботу российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре.
В понедельник Вооруженные силы России поразили логистический центр в Одессе.