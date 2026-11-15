Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Убитый в Махачкале самбист Давудов поругался с другом подозреваемого
МВД: Застреленный на свадьбе самбист Давудов поругался с другом убийцы
Конфликт на свадьбе в Махачкале, в результате которого был застрелен призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, изначально произошел между спортсменом и другом подозреваемого, сообщили в правоохранительных органах.
«Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.
Вацилову Давудову был 31 год. Он становился бронзовым призером чемпионата России по самбо в 2023 году, а также выигрывал бронзу на Кубке России по дзюдо в 2022 и 2023 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье незнакомые ранее участники конфликта поссорились прямо на торжестве.
В субботу руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева рассказала об алкогольном опьянении участников конфликта на свадьбе в Махачкале.
Правоохранительные органы Дагестана сообщили о задержании подозреваемого в убийстве призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова.