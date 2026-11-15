  • Новость часаКаллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
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    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    СМИ: Китай исключил несколько тем из переговоров с Россией и США
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Самолет-разведчик США заметили у границ России
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
    Байден раскритиковал Зеленского в мемуарах
    В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

    0 комментариев
    15 ноября 2026, 17:14 • Новости дня

    Убитый в Махачкале самбист Давудов поругался с другом подозреваемого

    МВД: Застреленный на свадьбе самбист Давудов поругался с другом убийцы

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт на свадьбе в Махачкале, в результате которого был застрелен призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов, изначально произошел между спортсменом и другом подозреваемого, сообщили в правоохранительных органах.

    «Конфликт был изначально у погибшего и друга подозреваемого. Они дрались, и подозреваемый достал пистолет и выстрелил в височную область спортсмена», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Вацилову Давудову был 31 год. Он становился бронзовым призером чемпионата России по самбо в 2023 году, а также выигрывал бронзу на Кубке России по дзюдо в 2022 и 2023 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье незнакомые ранее участники конфликта поссорились прямо на торжестве.

    В субботу руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева рассказала об алкогольном опьянении участников конфликта на свадьбе в Махачкале.

    Правоохранительные органы Дагестана сообщили о задержании подозреваемого в убийстве призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова.

    15 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы «Время героев»

    Tекст: Дарья Григоренко

    С момента открытия регистрации на третий поток президентской программы «Время героев» для участников спецоперации заявки подали более 15 тыс. человек.

    О новом этапе программы, ориентированном на ветеранов СВО без высшего образования, было объявлено по поручению Владимира Путина. Участникам предстоит пройти ускоренное обучение и освоить компетенции в сфере государственного и муниципального управления за три года, сообщается на официальном сайте проекта.

    «На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора, для того чтобы они получили практический опыт», – поставил задачу глава государства на совещании с членами Правительства РФ.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что новый поток дает возможность получить государственный диплом и реализовать себя на гражданской службе.

    Кириенко отметил, что запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов СВО без высшего образования.

    «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции – это новая элита страны», – подчеркнул Кириенко.

    Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, заявил, что образовательная программа для третьего потока будет существенно отличаться. По его словам, участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года.

    «Будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений. Уверен, что многие из них обладают важными лидерскими качествами, умеют действовать в условиях высокой ответственности. Мы хотим помочь им развить эти способности и получить профессию, с которой они смогут быть полезны своей стране», – прокомментировал он.

    Отбор на программу продлится до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит пройти оценку на основе их боевых заслуг, тестов, эссе и собеседований.

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    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 02:24 • Новости дня
    Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов

    Участники конфликта в Махачкале не были знакомы и поссорились на свадьбе

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, в результате которого погиб самбист Вацилов Давудов, ранее не были знакомы и поссорились прямо на торжестве, сообщили в правоохранительных органах республики.

    «По предварительной информации, конфликт между участниками произошел именно на свадьбе. Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение в банкетном зале Махачкалы и скончался в больнице.

    Правоохранительные органы Дагестана задержали подозреваемого в его убийстве.

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    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    15 ноября 2026, 04:04 • Новости дня
    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев

    Мединский: Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена

    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, а споры вокруг них носят исключительно идеологический характер, заявил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Отношение к истории в стране за последние годы значительно изменилось в сторону искренности и правды, заявил Мединский в «Максе».

    «Вы думаете, вокруг 28, Зои, Матросова ведутся споры серьезных историков? Нет! Споры эти имеют смысл не научный, а идеологический», – подчеркнул Мединский.

    По его словам, попытки поставить под сомнение подвиги предков являются борьбой за право диктовать аудитории свои ценности, которые расходятся с народными.

    Председатель Российского военно-исторического общества напомнил, что реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, снят соответствующий фильм и рассекречено дело контрразведки «Смерш» с многочисленными подробностями. Он добавил, что к 85-летию подвига общество открыло выставку и подготовило материалы для школьных уроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мединский сообщил о введении в школах обязательного предмета по изучению родного края.

    В декабре 2018 года Мединский сообщил о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев; по его словам, были обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности боя, о котором всегда говорили как о символе.

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    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    FT назвала причину авиационного коллапса в США

    FT: Массовый сбой авиасообщения в США произошел из-за старой техники и интриг

    FT назвала причину авиационного коллапса в США
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной массовой задержки рейсов в США стали политические интриги и ветхость инфраструктуры, при этом министр транспорта Шон Даффи признал использование диспетчерами технологий 1970-х годов, сообщили СМИ.

    В результате сбоя в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были задержаны или отменены более 15 тыс. рейсов. Критическая уязвимость американской инфраструктуры стала следствием пренебрежения со стороны республиканцев и демократов, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

    Министр транспорта страны Шон Даффи связал коллапс с плановыми работами по замене старых медных проводов на оптоволокно. Он признал, что диспетчеры во многих узлах до сих пор полагаются на технологии 1970-х годов, включая бумажные полоски с данными. Министерство объявило об отказе от дискет в центрах управления воздушным движением всего за неделю до масштабного сбоя.

    «Объемы выделяемых средств определяются не реальными потребностями, а налоговой политикой, из-за чего ситуация в системе продолжает ухудшаться», – заявил бывший чиновник FAA Уильям Восс.

    На фоне инфляции и роста пассажиропотока выделенные Конгрессом 12,5 млрд долларов означают фактическое сокращение бюджета, а обсуждения модернизации часто сводятся к спорам о новых диванах и тренажерных залах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов.

    Глава ведомства призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

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    15 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

    Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

    Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

    «Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

    По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

    Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет

    Пашинян: Армения планирует стать членом ЕС через 20 лет

    Пашинян предрек Армении вступление в Евросоюз через 20 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что через 20 лет республика войдет в состав Европейского союза.

    Пашинян считает, что в будущем Армения будет членом Евросоюза, передает «Интерфакс».

    «Армению через 20 лет я вижу в составе Европейского союза», – заявил премьер-министр Армении, выступая в Институте международных и европейских дел Дублина.

    Ранее Никол Пашинян подчеркивал, что Армения планирует обратиться с заявкой на членство в ЕС в 2027–2028 годах. При этом Ереван не собирается покидать Евразийский экономический союз.

    По его словам, страна начала подготовку к формированию альтернативы, чтобы предоставить народу возможность принять решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности официальной подачи Ереваном заявки на вступление в Европейский союз в 2027 или 2028 году.

    Страны Евразийского экономического союза поставили под вопрос дальнейшее пребывание Армении в ЕАЭС из-за планов Еревана вступить в ЕС.

    В сентябре президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке назвал решение о начале процедуры вступления в Евросоюз фактическим выходом из ЕАЭС.

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