Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В Чугуевской общине Харьковской области прогремел взрыв
Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Чугуевской общине Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.
В Чугуевской общине Харьковской области прозвучал взрыв на фоне действующей в регионе воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«Взрыв раздался в Чугуевской общине», – сообщается в канале вещателя.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на территории Харьковской области в настоящее время звучат сирены предупреждения об опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
В субботу украинский телеканал ICTV сообщил о взрывах в городе Кременчуге Полтавской области.
В городе Златополь Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошел взрыв.