Актер Сергей Безруков попал в базу военной разведки Украины

ГУР Украины внесло актера Сергея Безрукова в антироссийскую базу данных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Народный артист России внесен в базу антироссийского портала War and sanctions, передает РИА «Новости».

В качестве основания для включения актера в списки украинская сторона указывает поддержку спецоперации на Украине и участие в патриотических концертах.

В карточке на сайте украинского ведомства также отмечается, что в 2014 году Сергей Безруков подписал письмо в поддержку позиции президента Владимира Путина по Крыму. Кроме того, артисту вменяют посещение новых российских регионов и проведение мероприятий для военнослужащих и членов их семей.

Ранее в антироссийскую базу портала попали Сергей Глушко, Наталия Порывай, рэперы Macan и Тимати, а также исполнители Ярослав Дронов, Лариса Долина, Стас Михайлов, Вика Цыганова и Олег Газманов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее телеведущий и актер Михаил Галустян оказался в базе антироссийского портала Главного управления разведки министерства обороны Украины за поддержку специальной военной операции.

Также Главное управление разведки минобороны Украины внесло в санкционную базу данных российскую певицу Татьяну Куртукову.

Кроме того, Главное управление разведки министерства обороны Украины включило в базу данных портала народного артиста России Олега Газманова.