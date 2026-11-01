ВС России за октябрь освободили 39 населенных пунктов в зоне СВО

Tекст: Катерина Туманова

С 1 по 31 октября под контроль российских войск перешли 18 населенных пунктов в Харьковской области, десять – в Запорожской области, семь – в ДНР, три – в Сумской области и один – в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

На Харьковскую и Запорожскую области пришлось около 72% от общего числа освобожденных территорий – 28 населенных пунктов. Почти половину месячного результата составили 18 населенных пунктов Харьковской области.

Президент Владимир Путин 16 октября отмечал положительную динамику в действиях российских группировок войск. Он заявил, что наступление идет по всей линии фронта.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее сообщил, что с 1 сентября российские войска взяли под контроль 92 населенных пункта и более 1800 квадратных километров территории. Основные усилия Объединенной группировки сосредоточены на освобождении Донбасса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России освободили Общее в Запорожской области, Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области.

В октябре российские войска за сутки взяли под контроль восемь населенных пунктов.

В августе подразделения российской армии установили контроль над 32 населенными пунктами в Харьковской области и ДНР.