На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.9 комментариев
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения полетов
Росавиация: Домодедово временно ограничил прием и отправку рейсов
Московский аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.
Росавиация предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов.
Актуальный статус своего рейса с помощью электронного онлайн-табло аэропорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении летевших на столицу беспилотников. В аэропортах Домодедово и Шереметьево вводили временные ограничения на прием и отправку рейсов.