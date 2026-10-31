МИД: Россия на G20 подтвердила статус ведущего поставщика энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

«Подтвердили нацеленность России оставаться надежным торговым партнером, ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран», – говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве также отметили весомый транспортно-логистический потенциал России, включая расширение возможностей Северного морского пути.

«Подчеркнули объединительный характер инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства, а также усилий по выстраиванию общей архитектуры безопасности в Евразии», – заключили в МИД.

Россия акцентировала важность укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления, противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходило в Атланте 30–31 октября. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД Сергей Лавров провел серию двусторонних встреч с иностранными коллегами на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте.

В пятницу Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.

Также в пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Атланте и заявил о нарушении Вашингтоном принципов многосторонней дипломатии из-за единоличного приглашения Польши в G20.

Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США.