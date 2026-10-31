На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.4 комментария
Сборная России выиграла командный зачет молодежной олимпиады по географии
Школьники Москвы получили четыре золотые медали на олимпиаде по географии
Московские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной молодежной олимпиаде по географии и заняли первое место в командном зачете.
Ученики одиннадцатых классов московских школ завоевали четыре золотые награды на первой Международной молодежной олимпиаде по географии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Всего в копилке сборной России – шесть медалей и первое место в командном зачете. Поздравляю ребят с такими результатами! Новых знаний и побед!» – заявил мэр.
Абсолютным победителем соревнований стал Сергей Дудин. Золотые медали также получили Юлия Зайцева, Михаил Перунов и Бекболат Тулигенов. Всего в российскую сборную вошли шесть человек, четверо из них представляют Москву.
В олимпиаде приняли участие 11 команд из стран БРИКС, а также Сербии, Туниса и Индии. Состязания были организованы по инициативе Министерства просвещения России и Русского географического общества в рамках подготовки к официальной географической олимпиаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские школьники на Международной юниорской географической олимпиаде в Белграде завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
В августе ученики из России взяли две золотые и две серебряные награды на олимпиаде по информатике в Узбекистане.
В июле на Международной химической олимпиаде российские школьники выиграли четыре награды высшей пробы и титул абсолютного чемпиона.