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Синоптик назвал сроки наступления метеозимы в Москве
Синоптик Тишковец спрогнозировал метеозиму в Москве во второй половине ноября
Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Наступление метеорологической зимы в Москве и устойчивый переход температуры через нулевую отметку произойдут во второй половине ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в канале «Часовой погоды».
Снежный покров установится не раньше конца ноября – начала декабря. При этом автомобилистам стоит готовиться к автозиме уже в понедельник, отметил синоптик.
Ближайшие выходные станут последними теплыми днями феноменального бабьего лета: в столице ожидается до +11 градусов днем. Первые снежинки могут появиться во вторник поздно вечером, а со среды мокрый снег станет ежедневным, добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев сообщил о вхождении нынешнего октября в число пяти самых теплых в истории Москвы.
Голубев заявил о легком понижении температуры в выходные.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам последнее тепло бабьего лета с потеплением до 11 градусов в выходные.