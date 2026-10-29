Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
МВД предупредило о новой схеме мошенников с блокировкой СБП
МВД: Мошенники похищают деньги россиян под угрозой блокировки СБП
Дистанционные мошенники начали представляться банковскими работниками и выманивать у россиян СМС-коды под предлогом якобы грозящей блокировки счетов или переводов через систему быстрых платежей (СБП).
Злоумышленники предупреждают потенциальных жертв о подозрительной активности в переводах через СБП и требуют провести срочную проверку, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
В ходе разговора мошенники создают атмосферу опасности и убеждают граждан назвать код из СМС для подтверждения операции или установить приложение под предлогом «верификации».
На самом деле программа оказывается вредоносной, она дает злоумышленникам удаленный доступ к устройству и возможность похитить денежные средства.
В МВД напомнили, что банковские сотрудники никогда не просят называть коды из СМС и не требуют скачивать сторонние приложения во время телефонных звонков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в МВД сообщили о способности мошенников восстанавливать замазанные или размытые данные банковских карт на фотографиях в мессенджерах.
В понедельник ведомство предупредило об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для поиска жертв среди детей и подростков.
Ранее в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД заявили об использовании злоумышленниками фейковых адвокатов для обмана россиян.