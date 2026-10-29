Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Суд удовлетворил ходатайство о медэкспертизе осужденного за госизмену ученого
Суд одобрил медэкспертизу осужденного за госизмену ученого Галкина
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске удовлетворил ходатайство о проведении медицинской экспертизы ученого Владислава Галкина, осужденного за госизмену.
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске согласился провести медицинскую экспертизу ученого-физика Владислава Галкина, который ранее получил 12,5 года колонии по делу о государственной измене, передает ТАСС.
О решении инстанции рассказал адвокат осужденного Игорь Лобанов. «Заседание отложено. Суд удовлетворил ходатайство о проведении медицинской экспертизы», – сообщил защитник.
Супруга Галкина добавила, что у ее мужа подозревают наличие тяжелого заболевания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года колонии строгого режима по делу о государственной измене.