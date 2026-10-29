Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Хегсетотстранил главного стратега Комитета начальников штабов
Atlantic: Хегсет уволил главного стратега Комитета начальников штабов США Сильвию
Министр обороны США Пит Хегсет отстранил от должности главного стратега Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Бретта Сильвию, пишут американские СМИ.
Причины решения об отстранении генерала от должности, принятого ранее на этой неделе, остаются неизвестными, пишет журнал Atlantic.
Информации о преемнике на посту директора управления стратегии и планирования в настоящий момент нет.
Издание обращает внимание на то, что отставка произошла на фоне возможных планов президента США Дональда Трампа возобновить войну с Ираном. Сильвия пополнил длинный список высокопоставленных офицеров, уволенных после прихода Хегсета на пост главы Пентагона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Пентагона Пит Хегсет объявил о масштабном сокращении высшего командного состава армии.
В мае 2025 года Хегсет распорядился сократить число генералов и адмиралов с четырьмя звездами.