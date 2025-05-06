Хегсет приказал Пентагону сократить число генералов и адмиралов

Tекст: Антон Антонов

Согласно служебной записке, к которой CNN получил доступ, решение направлено на оптимизацию и упорядочение структуры командования «путем сокращения избыточных должностей». В документе Хегсет отметил, что такие сокращения станут «критическим» шагом для устранения избыточной структуры сил, передает РИА «Новости».

В настоящее время, по данным телеканала, в американских вооруженных силах насчитывается 37 генералов и адмиралов с четырьмя звездами. Хегсет «приказал высшему руководству Пентагона» сократить их число «как минимум на 20%».

Кроме того, Пентагон должен сократить число генералов Национальной гвардии на 20% и общее количество высших офицеров армии и флота на 10%. Сейчас в армии и флоте США служит около 900 высших офицеров с одной звездой и выше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета США с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов. Он также велел реструктурировать гражданский персонал Пентагона с целью сокращения количества штатных должностей. СМИ обвинили Белый дом в «чистках» среди руководства Пентагона.

В проекте бюджета США на 2026 финансовый год расходы на национальную безопасность могут превысить 1 трлн долларов, что более чем на 13% больше по сравнению с текущим периодом.