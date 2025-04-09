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    9 апреля 2025, 17:00 • В мире

    Американскую армию зачищают от женщин и «разнообразия»

    Американскую армию зачищают от женщин и «разнообразия»
    @ U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Валерия Вербинина

    Многолетняя политика назначения женщин на высокие посты в американской армии, похоже, обращена вспять. Чередой идут увольнения из ВС США высокопоставленных женщин – адмиралов и генералов. Чем же все эти женщины провинились в глазах представителей Белого дома?

    Американская армия понесла тяжкую потерю, недосчитавшись в своих рядах аж целого вице-адмирала. Нет, он – точнее, она – не пала на поле боя, и погубили ее не враги, а свои. Собственное начальство в лице президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета выставило вице-адмирала Шошану Чатфилд за дверь, лишив ее должности представителя США в военном комитете НАТО.

    «Министерство обороны благодарит ее за долгие годы, проведенные на военной службе», – в лучших западных традициях заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, словно речь шла о представлении к награде. Причиной увольнения названа «утрата доверия к ее способности управлять», иными словами – несоответствие занимаемой должности.

    Увольнение Шошаны Чатфилд стало далеко не первым в процессе, который западные СМИ поторопились объявить трамповскими «чистками». До нее аналогичным образом попали под раздачу адмирал военно-морских сил Лиза Франкетти, комендант береговой охраны адмирал Линда Фэган, а также генерал-лейтенант Дженнифер Шорт, которая являлась старшим помощником министра обороны. В придачу Белый дом уволил главу киберкомандования и Агентства национальной безопасности Тимоти Хо, вместе с которым – чтоб два раза не вставать – была отправлена в отставку и его заместительница Венди Нобл.

    На отставку генерала Хо повлияли несколько обстоятельств: во-первых, он был креатурой генерала Марка Милли, который прежде занимал пост главы Объединенного комитета начальников штабов (в США это высшая военная должность) и не раз демонстрировал крайне неприязненное отношение к нынешнему президенту – несмотря на то, что назначение на свой высокий пост Милли получил именно в первый срок Трампа. Во-вторых, как пишет «Нью-Йорк Таймс», «администрация Трампа считала, что Хо слишком медленно проводит в жизнь поручение закрыть программы разнообразия».

    Речь идет о курсе, сокращенно называемом DEI, и целью которого являлось претворение в жизнь политики разнообразия, равенства и иклюзивности (Diversity, Equality, Inclusion). Собственно говоря, ни в равенстве, ни в разнообразии, ни в инклюзивности нет ничего плохого – до того момента, когда их начинают ставить выше профессиональных качеств и когда карьера людей и их жизнь напрямую начинают зависеть от того, принадлежат ли они к какому-либо меньшинству, которое считается притесняемым, угнетаемым и вообще требующим особого внимания.

    Депутат от Демократической партии Хаймс, комментируя увольнение главы АНБ, заметил: «Я знаю генерала Хо как честного и прямого лидера, который следовал закону и ставил национальную безопасность превыше всего. Боюсь, что именно эти качества могли привести к его увольнению при нынешней администрации». Прямо так и представляешь, как Трамп сидит над списком офицеров с карандашиком и приговаривает: ага, этот честный и прямой, в отставку его. В реальности, конечно, все обстоит совсем не так.

    Запустив серию увольнений в армейских верхах, Трамп порвал с традицией, потому что прежние президенты, как правило, не трогали армию и оставляли на своих постах тех, кого назначали их предшественники. Предполагается, что армия аполитична и служит стране, а не какой-то отдельной партии. Кроме того, военная профессия – одна из немногих, которая считается типично мужской работой. Точнее, в США она слыла таковой, пока за нее не взялись всерьез приверженцы инклюзивности и разнообразия.

    И проблема вовсе не в том, имеют ли право женщины служить в армии (имеют, конечно же), а в том, что внедрение механизма квот и поощрение назначения на высшие должности представителей неких меньшинств лишь за принадлежность к этим меньшинствам приводит к уродливым перекосам. Когда человек получил место не благодаря своим способностям, а по какой-либо иной причине, он всячески начинает эту причину защищать, выживать несогласных и привечать тех, кто принадлежит к той же группе и придерживается тех же взглядов.

    А между тем работу никто не отменял, и пока выгодополучатель прославляет политику разнообразия и продвигает своих единомышленников, кто-то должен трудиться. Буднично, изо дня в день, без лозунгов и громких деклараций. Да, где-то игры в инклюзивность еще могут сойти с рук, но все же армия – статья совершенно особая. Тем более что президент Трамп буквально только что объявил, что она получит рекордный бюджет в почти триллион долларов.

    Можно быть уверенными в том, что если Трамп выделяет на армию триллион, он намерен получить гораздо больше, и военные наверняка будут играть в его планах не последнюю роль. Армия должна быть готова выполнять его приказы, и среди прочего это значит, что весь балласт, который может ей помешать, должен быть сброшен. В том числе – адмиралы и вице-адмиралы женского пола,

    которые назначались исключительно для того, чтобы разбавить мужскую компанию, и которые в ущерб работе способствовали распространению идеологии, вынесшей их на самый верх.

    Не стоит считать политику Трампа по отношению к армии чем-то особенным. В США немало людей полагают, что пресловутое DEI является частью левой идеологии, враждебной американскому духу, и поэтому напрямую угрожает государственным институтам.

    Еще в декабре Томас Джонс, президент одной из консервативных групп под названием American Accountability Foundation (Фонд американской ответственности), направил открытое письмо Питу Хегсету, в котором написал следующее: «По мере роста напряженности в мире… мы не можем позволить себе, чтобы армия была разложена и деморализована левой идеологией. Те, кто изначально был ответственен за проведение этой политики, должны быть уволены».

    К письму был приложен список из 20 имен военных и перечислены их выступления в публичном пространстве. Среди них оказалась и вице-адмирал Шошана Четфилд, которая утверждала, что «наша сила заключается в разнообразии», и сокрушалась о том, что Конгресс на 80% состоит из мужчин, которые по этой причине принимают неправильные законы.

    «Наша сила заключается в единстве», – возразил Пит Хегсет и одним росчерком пера сбросил вице-адмиральшу с корабля современности. Справедливости ради стоит отметить, что

     уволенные трамповской администрацией женщины-военные провинились не только тем, что продвигали разнообразие в ущерб своим обязанностям.

    Так, адмирал Линда Фэган была уволена из береговой охраны по сумме причин, первой из которых было названо недостаточное противодействие контрабанде наркотиков. Затем шли допущенные ею многочисленные провалы в работе с персоналом и закупками средств передвижения, и уже последним доводом стало чрезмерное продвижение инклюзивности.

    Кроме того, нельзя сказать, что Трамп увольняет из армии исключительно женщин – в совершенно демократическом духе он уже отправил в отставку генерала Чарльза Брауна, главу Объединенного комитета начальников штабов, и генерала Джеймса Слайфа, замначальника штаба ВВС. Убирая ключевые фигуры и заменяя их своими сторонниками, Трамп не только ломает хребет политике разнообразия, но и готовит армию, которая будет проводить его политику там, где потребуется, и так, как он этого потребует. И если его ставленники посмеют его разочаровать, они еще позавидуют уволенной Шошане Чатфилд.

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