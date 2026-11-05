В США сказали «нет» Силиконовой долине

Американские выборы справедливо читают как «синее цунами». Под волной этой лежит сюжет поинтереснее: люди впервые массово проголосовали против того, как Силиконовая долина строит будущее, и деньги долины ничего с этим поделать не смогли. Разгромлена в политическом смысле оказалась сама идея «прогресса» в изложении Маска, Альтмана, Тиля и компании.

Референдумы

По всей стране одновременно с выборами местные сообщества выносили ЦОДы на голосование: больше 40 референдумов в 10 штатах только один день. «Прогресс» проиграл их, считай, все. Голосовали за разное: запреты, моратории, лимиты по мощности и за то, чтобы без согласия жителей ничего не строилось. Кое-где запрет вписывали в уставы территорий заранее, когда никакого проекта ЦОДа ещё нет. Буквально на всякий случай. Опросы показывают, что ЦОД готов у себя под боком видеть примерно каждый десятый американец.

Кандидаты

Выигрывали те, кто раньше громче и твёрже выступил против ЦОДов. Проигрывали те, кто резал ленточки на открытиях и держал акции застройщиков. Поздний разворот не спасал: губернатор Техаса сам ввёл мораторий за два месяца до выборов и всё равно проиграл кандидату, который обещал мораторий раньше него. К осени защищать ЦОДы публично не решался вообще никто, включая республиканцев, идущих на деньги строителей ЦОДов.

Счёт за свет

Это вход в тему. Абстрактная инфляция получила адрес: огромное здание на бывшем поле за городом. Дальше – земля, вода и право решать. Соседям ЦОДов предлагали бесплатное электричество, и кандидат с этим предложением проиграл. Голосовали за сельхозземлю, за воду в кране и против решений о стройке, которые принимались без людей. Проекты ЦОДов изначально были не очень популярны, поэтому согласовывались под соглашения о неразглашении, а землю и воду с местными сообществами обсуждали уже после сделки. В результате референдумы отменяли и договоры, которые подписала собственная местная избранная власть.

Двойной счёт

Старый завод коптил, но давал городу работу. У ЦОДа после стройки остаются считанные десятки рабочих мест, а продукт, который он производит, нацелен на то, чтобы заменить работу тех, на чьей земле он стоит. Отсюда профсоюзная линия этих выборов: профсоюзы поддерживали противников ЦОДов. Индустрия понимает непопулярность роста цен на энергию и отвечает обещанием ухода из общей сети. Новое предложение Долины: ЦОД на собственном электричестве. Проблему с тарифом это снимает, остальное остаётся: поле занято, вода уходит, решили без граждан. К этому добавляется труба электростанции. Предложение: «ну ок, запитаем ИИ-инфраструктуру без роста тарифа» не прошло.

Деньги стали меткой

Маск потратил почти 500 млн, его кандидаты проиграли там, где он вкладывал больше всего. Криптовалютные комитеты в 2024 году за $40 млн выбили сенатора, который им мешал; сейчас вложили против него в разы больше, а он выиграл и вернулся. Комитеты, спонсируемые ИИ-индустрией, к осени опустили руки буквально и почти перестали тратиться на конкурентные гонки, давая копейку только тем, кто точно пройдет. При этом провели десятки миллионов долларов трат через свежие компании-прокладки. Чтобы не светить подрядчиков. Ситуация такова, что сегодня брать деньги у Долины для лоббиста, пиарщика или политика – это все равно что брать деньги у наркокартелей.

Общая волна понятно тоже работала: инфляция, война в Иране, бензин. Но там, где те же деньги Долины два года назад побеждали, теперь они проиграли катастрофически.

Почему это произошло? Долина привыкла к пользователю. Ему платят скидкой или бесплатным тарифом, его согласие имеет цену, задача в том, чтобы её подобрать. И тут выяснилось, что на участки приходят люди с логикой не пользователя, а хозяина. А хозяина спрашивают до сделки, и его «нет» цены не имеет. Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего» воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». В результате «прогресс» в версии техномагнатов встретил пользователя, который в упор не видит кнопку «Принимаю условия», как ее не подсовывай. Пока только в Штатах, но полагаю далее везде.

Источник: https://t.me/glebsmith77/520