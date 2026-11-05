  • Новость часаВ ЛНР пять человек погибли и 13 пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В США сказали «нет» Силиконовой долине

    @ Tayfun Coskun/Anadolu/Reuters

    5 ноября 2026, 12:46 Мнение

    В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов

    политолог

    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС
    Эксперт спрогнозировал изменение действий США по Украине
    Вэнс начал сколачивать альянс сторонников Трампа после разгрома на выборах
    НАСА представило новый экспериментальный самолет X-70 Fractal

    Американские выборы справедливо читают как «синее цунами». Под волной этой лежит сюжет поинтереснее: люди впервые массово проголосовали против того, как Силиконовая долина строит будущее, и деньги долины ничего с этим поделать не смогли. Разгромлена в политическом смысле оказалась сама идея «прогресса» в изложении Маска, Альтмана, Тиля и компании.

    Референдумы

    По всей стране одновременно с выборами местные сообщества выносили ЦОДы на голосование: больше 40 референдумов в 10 штатах только один день. «Прогресс» проиграл их, считай, все. Голосовали за разное: запреты, моратории, лимиты по мощности и за то, чтобы без согласия жителей ничего не строилось. Кое-где запрет вписывали в уставы территорий заранее, когда никакого проекта ЦОДа ещё нет. Буквально на всякий случай. Опросы показывают, что ЦОД готов у себя под боком видеть примерно каждый десятый американец.

    Кандидаты

    Выигрывали те, кто раньше громче и твёрже выступил против ЦОДов. Проигрывали те, кто резал ленточки на открытиях и держал акции застройщиков. Поздний разворот не спасал: губернатор Техаса сам ввёл мораторий за два месяца до выборов и всё равно проиграл кандидату, который обещал мораторий раньше него. К осени защищать ЦОДы публично не решался вообще никто, включая республиканцев, идущих на деньги строителей ЦОДов.

    Счёт за свет

    Это вход в тему. Абстрактная инфляция получила адрес: огромное здание на бывшем поле за городом. Дальше – земля, вода и право решать. Соседям ЦОДов предлагали бесплатное электричество, и кандидат с этим предложением проиграл. Голосовали за сельхозземлю, за воду в кране и против решений о стройке, которые принимались без людей. Проекты ЦОДов изначально были не очень популярны, поэтому согласовывались под соглашения о неразглашении, а землю и воду с местными сообществами обсуждали уже после сделки. В результате референдумы отменяли и договоры, которые подписала собственная местная избранная власть.

    Двойной счёт

    Старый завод коптил, но давал городу работу. У ЦОДа после стройки остаются считанные десятки рабочих мест, а продукт, который он производит, нацелен на то, чтобы заменить работу тех, на чьей земле он стоит. Отсюда профсоюзная линия этих выборов: профсоюзы поддерживали противников ЦОДов. Индустрия понимает непопулярность роста цен на энергию и отвечает обещанием ухода из общей сети. Новое предложение Долины: ЦОД на собственном электричестве. Проблему с тарифом это снимает, остальное остаётся: поле занято, вода уходит, решили без граждан. К этому добавляется труба электростанции. Предложение: «ну ок, запитаем ИИ-инфраструктуру без роста тарифа» не прошло.

    Деньги стали меткой

    Маск потратил почти 500 млн, его кандидаты проиграли там, где он вкладывал больше всего. Криптовалютные комитеты в 2024 году за $40 млн выбили сенатора, который им мешал; сейчас вложили против него в разы больше, а он выиграл и вернулся. Комитеты, спонсируемые ИИ-индустрией, к осени опустили руки буквально и почти перестали тратиться на конкурентные гонки, давая копейку только тем, кто точно пройдет. При этом провели десятки миллионов долларов трат через свежие компании-прокладки. Чтобы не светить подрядчиков. Ситуация такова, что сегодня брать деньги у Долины для лоббиста, пиарщика или политика – это все равно что брать деньги у наркокартелей.

    Общая волна понятно тоже работала: инфляция, война в Иране, бензин. Но там, где те же деньги Долины два года назад побеждали, теперь они проиграли катастрофически.

    Почему это произошло? Долина привыкла к пользователю. Ему платят скидкой или бесплатным тарифом, его согласие имеет цену, задача в том, чтобы её подобрать. И тут выяснилось, что на участки приходят люди с логикой не пользователя, а хозяина. А хозяина спрашивают до сделки, и его «нет» цены не имеет. Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего» воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». В результате «прогресс» в версии техномагнатов встретил пользователя, который в упор не видит кнопку «Принимаю условия», как ее не подсовывай. Пока только в Штатах, но полагаю далее везде.

    Источник: https://t.me/glebsmith77/520

    Другие материалы автора

    Главное
    Студента из Москвы арестовали за попытку теракта на железной дороге
    Арестован лидер армянской оппозиционной партии Карапетян
    Проект ядерных линкоров класса «Трамп» оказался под угрозой закрытия
    Польша начала строить завод управляемых корейских ракет
    Вторжение Римской империи в Британию началось из-за женщины
    Гениальный китайский математик покинул США ради работы над ИИ
    Российское научное судно с полярниками отправилось в Антарктиду

    Рубль стал второй самой сильной валютой в мире

    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации