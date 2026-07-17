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    Бабушки в парках превратились в национальный проект

    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    17 июля 2026, 15:40 Мнение

    Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    О демографии почти всегда говорят в одном направлении: рождаемость. Выплаты, маткапитал, ипотека, уговоры с экранов. Логика понятная, но медленная. Результат сегодняшнего решения выйдет на рынок труда через двадцать с лишним лет, и вычленить в нем эффект конкретной меры уже невозможно.

    Демография – в том числе доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше. Действует на тех, кто уже есть, и меряется в один бюджетный цикл, а не раз в поколение.

    К этому второму ответу сейчас поворачивает весь мир, пусть и по-разному. В Америке ставка частная и биологическая: расколдовать само старение. Altos Labs стартовал в 2022-м с 3 млрд долларов (сейчас – 6 млрд) и перепрограммирует стареющие клетки; научный советник – нобелевский лауреат Яманака. Retro Biosciences Сэма Альтмана (оценка около 2 млрд) обещает «добавить человеку 10 здоровых лет». За этим – калифорнийская вера, что деньги решают все, долголетие станет крупнейшим фармрынком в истории. Государства как субъекта тут нет: только венчур и миллиардеры.

    В Европе ставка обратная – государственная. Британия еще в промышленной стратегии 2019 года поставила миссию: дать людям как минимум пять дополнительных здоровых и самостоятельных лет к 2035 году, при базовой цифре здоровой жизни в 62,5 года. Честности ради: парламент признал, что правительство в цель не укладывается и даже не отслеживает движение к ней. На бумаге есть, не делается ничего.

    В Китае – тоже государственная модель, но работающая. Стратегию активного ответа на старение подняли на национальный уровень в октябре 2020-го. В 14-й пятилетке «здоровое старение» сделали стратегией, а в 15-й (2026–2030) под него подводят реформу, технологии и «серебряную экономику». Параллельно – повышение пенсионного возраста как часть той же стратегии. Тот же поворот, что везде, только с китайским масштабом и прямотой.

    На этом фоне видно, чем занимается Россия и почему в центре Москва. У нас ставку не декларировали лозунгом и не отдали венчуру – ее обкатали на городе. «Московское долголетие» в 2018-м выглядело как бабушки в парках: скандинавская ходьба, кружки, языки. За семь лет это сотни тысяч участников. То, что смотрелось как досуг, было пилотом идеи: старость можно сделать длинной и деятельной.

    Обкатанное в столице ушло наверх. Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» (2025–2030): 11 федеральных проектов, свыше двух триллионов рублей, цель – 78 лет к 2030-му. Под него – Институт биологии старения и медицины здорового долголетия при РНЦХ им. Петровского, чью модель «Центра медицины долголетия» впервые показали в мае 2025-го. Введена новая должность – врач по медицине здорового долголетия, а сами центры поэтапно вносят в Программу госгарантий и разворачивают в регионах. Бабушки в парках превратились в национальный проект с институтами и миллиардами.

    Пока регионы заводят первые центры, Москва ушла на шаг вперед. С лета 2026-го она запустила проект комплексной диагностики здоровья: расширенный скрининг через ЕМИАС с анализами, что раньше были доступны только платно, с определением биологического возраста и того, по какому из шести сценариев идет старение. Предложенная формула: уйти от медицины по факту болезни и пассивного старения к медицине выявления рисков и предрисков.

    Результат уже не риторический. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве в 2025 году впервые превысила 80 лет – на семь лет выше среднероссийской. Москва здесь и инициатор, и главный полигон: решение сначала реализовывают на масштабе мегаполиса, потом тиражируют на страну. Пока Америка ставит на биологию, а Европа – на лозунги, российская версия держится на конкретной городской инженерии. И пока регионы разворачивают вчерашний московский образец, столица уже испытывает завтрашний. 

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