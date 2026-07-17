Израильские военные ликвидировали командира роты ХАМАС

Армия обороны Израиля уничтожила командира ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

Tекст: Денис Тельманов

Армия обороны Израиля ликвидировала командира роты палестинского движения ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, передает РИА «Новости». Он удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки седьмого октября 2023 года.

«Вчера силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, командира роты ХАМАС, который играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа», – сообщили в пресс-службе армии.

В израильском ведомстве уточнили, что Хамдан на протяжении многих лет выступал в роли помощника высокопоставленных командиров военного крыла движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее израильские военные ликвидировали командира отряда «Нухба» Яхъю Хамдана на юге сектора Газа. В конце мая Армия обороны Израиля уничтожила нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде. Чуть раньше представители ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.