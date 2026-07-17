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Израильские военные ликвидировали командира роты ХАМАС
Армия обороны Израиля уничтожила командира ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе
В районе Хан-Юниса израильские военные нанесли удар, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир палестинского движения ХАМАС, ответственный за удержание заложников.
Армия обороны Израиля ликвидировала командира роты палестинского движения ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, передает РИА «Новости». Он удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки седьмого октября 2023 года.
«Вчера силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, командира роты ХАМАС, который играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа», – сообщили в пресс-службе армии.
В израильском ведомстве уточнили, что Хамдан на протяжении многих лет выступал в роли помощника высокопоставленных командиров военного крыла движения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее израильские военные ликвидировали командира отряда «Нухба» Яхъю Хамдана на юге сектора Газа. В конце мая Армия обороны Израиля уничтожила нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде. Чуть раньше представители ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.