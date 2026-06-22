Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.0 комментариев
Пушилин сообщил о контроле ВС России над Славянско-Краматорской агломерацией
Пушилин заявил о продвижении ВС России вдоль реки Северский Донец
Российская армия взяла под огневой контроль большую часть Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, продвигается вдоль Северского Донца после освобождением Юрковки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ВС России установили огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР, передают «Вести».
«Наши подразделения имеют все перспективы для освобождения Славянской-Краматорской агломерации, потому что огневой контроль над значительной частью агломерации теперь установлен», – отметил Пушилин.
Кроме того, после освобождения села Юрковка российские войска продвигаются вдоль реки Северский Донец к другим населенным пунктам. Глава ДНР добавил, что освобождение Юрковки создает плацдарм для дальнейшего наступления на западном направлении, где войска продвигаются к нескольким соседним населенным пунктам.
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка.
Также российские военные освободили село Юрковка.
Ранее бойцы Вооруженных сил России сократили дистанцию до окраин Краматорска до одиннадцати километров.