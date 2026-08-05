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Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление
Запись ребенка в детский сад проводится в электронном виде через государственные сервисы. Как встать в очередь, подать заявление и сдать полный комплект документов, чтобы без лишних проблем устроить ребенка в садик?
Правовая основа и право на место
Право на дошкольное образование закреплено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Дошкольное образование в государственных и муниципальных детских садах предоставляется бесплатно, родители оплачивают только присмотр и уход.
Устроить ребенка в детский сад можно с момента, когда ему исполнится два месяца, однако фактическое зачисление зависит от возраста приема в конкретном учреждении и наличия мест. Большинство детей начинают посещать сад в возрасте от полутора до трех лет.
Постановка в очередь возможна сразу после рождения ребенка и получения свидетельства о рождении. Ранняя подача заявления повышает шансы получить место в выбранном саду.
Куда подавать заявление
Подать заявление и встать в очередь можно несколькими способами. Основные варианты:
- через федеральный портал «Госуслуги»;
- через региональные порталы государственных услуг (например, сервисы Москвы или Московской области);
- лично в многофункциональном центре (МФЦ);
- в отдельных регионах – через управление образования по месту жительства.
Наиболее удобным способом является подача заявления онлайн. Электронная запись позволяет отслеживать движение очереди и статус заявления в личном кабинете.
Как подать заявление через Госуслуги
Чтобы записать ребенка в детский сад через портал «Госуслуги», необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Порядок действий выглядит так:
- авторизоваться на портале «Госуслуги»;
- выбрать услугу «Запись в детский сад» или «Постановка в очередь в дошкольную организацию»;
- указать данные ребенка и заявителя;
- выбрать желаемые детские сады (обычно допускается указать несколько);
- указать желаемый год и месяц зачисления;
- прикрепить необходимые документы и отправить заявление.
После отправки заявления в личный кабинет поступает уведомление о регистрации обращения и постановке ребенка в очередь. Статус заявления и позицию в очереди можно проверять в любое время.
Какие документы потребуются
Для подачи заявления и постановки в очередь необходимо подготовить пакет документов. В большинстве случаев требуются:
- паспорт родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;
- СНИЛС ребенка и родителя;
- документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).
При зачислении, когда подойдет очередь, дополнительно потребуется медицинская карта ребенка с заключением о состоянии здоровья и сведениями о прививках. Точный перечень рекомендуется уточнить в конкретном детском саду.
Как встать в очередь и как она формируется
Очередь формируется автоматически на основании даты подачи заявления, возраста ребенка, льготной категории и выбранного района. Место в очереди зависит не только от даты обращения, но и от количества льготников и наличия мест в выбранном учреждении.
Комплектование детских садов проводится ежегодно, основной период – с весны до начала учебного года. Как правило, распределение мест происходит в период с мая по август, когда формируются новые группы на предстоящий учебный год. При появлении свободного места в течение года возможно дополнительное зачисление.
Категории с правом на льготное зачисление
Отдельные категории граждан имеют право на первоочередное или внеочередное зачисление ребенка в детский сад. К ним, как правило, относятся:
- дети из многодетных семей;
- дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств;
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети одиноких родителей и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, действует право преимущественного приема: если в детском саду уже обучается старший ребенок из семьи, младшего зачисляют в это же учреждение в приоритетном порядке. Право на льготу необходимо подтвердить соответствующими документами.
Что делать, если место не предоставили
Если ребенку не предоставили место в желаемом детском саду, возможны следующие действия:
- согласиться на место в другом саду, предложенном органом образования, сохранив место в очереди в приоритетное учреждение;
- обратиться в управление образованием с заявлением об отсутствии мест;
- проверить статус заявления и корректность указанных данных в личном кабинете.
Согласно законодательству, органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступность дошкольного образования. Отказать в постановке в очередь нельзя, однако конкретное место предоставляется при его наличии.
Компенсация части родительской платы
Родителям, чьи дети посещают детский сад, положена компенсация части внесенной платы за присмотр и уход. Размер компенсации зависит от количества детей в семье:
- не менее 20 процентов среднего размера родительской платы – на первого ребенка;
- не менее 50 процентов – на второго ребенка;
- не менее 70 процентов – на третьего и последующих детей.
Порядок и точный размер компенсации устанавливаются регионом. Для оформления необходимо подать заявление в детский сад или орган образования и приложить реквизиты банковского счета.
Что необходимо учитывать
Перед подачей заявления рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:
- заявление целесообразно подавать как можно раньше, поскольку очередь формируется в том числе по дате обращения;
- в заявлении рекомендуется указывать несколько детских садов, чтобы повысить шансы на получение места;
- при изменении данных (переезд, смена фамилии) необходимо своевременно обновлять сведения в заявлении;
- статус очереди рекомендуется периодически проверять в личном кабинете.
Для получения точной информации о наличии мест, льготах и порядке подачи заявления в конкретном регионе рекомендуется обращаться в управление образованием по месту жительства либо использовать портал «Госуслуги» и региональные сервисы.