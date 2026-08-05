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    5 августа 2026, 14:40 • Справки

    Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление

    Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Запись ребенка в детский сад проводится в электронном виде через государственные сервисы. Как встать в очередь, подать заявление и сдать полный комплект документов, чтобы без лишних проблем устроить ребенка в садик?

    Правовая основа и право на место

    Право на дошкольное образование закреплено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Дошкольное образование в государственных и муниципальных детских садах предоставляется бесплатно, родители оплачивают только присмотр и уход.

    Устроить ребенка в детский сад можно с момента, когда ему исполнится два месяца, однако фактическое зачисление зависит от возраста приема в конкретном учреждении и наличия мест. Большинство детей начинают посещать сад в возрасте от полутора до трех лет.

    Постановка в очередь возможна сразу после рождения ребенка и получения свидетельства о рождении. Ранняя подача заявления повышает шансы получить место в выбранном саду.

    Куда подавать заявление

    Подать заявление и встать в очередь можно несколькими способами. Основные варианты:

    • через федеральный портал «Госуслуги»;

    • через региональные порталы государственных услуг (например, сервисы Москвы или Московской области);

    • лично в многофункциональном центре (МФЦ);

    • в отдельных регионах – через управление образования по месту жительства.

    Наиболее удобным способом является подача заявления онлайн. Электронная запись позволяет отслеживать движение очереди и статус заявления в личном кабинете.

    Как подать заявление через Госуслуги

    Чтобы записать ребенка в детский сад через портал «Госуслуги», необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Порядок действий выглядит так:

    • авторизоваться на портале «Госуслуги»;

    • выбрать услугу «Запись в детский сад» или «Постановка в очередь в дошкольную организацию»;

    • указать данные ребенка и заявителя;

    • выбрать желаемые детские сады (обычно допускается указать несколько);

    • указать желаемый год и месяц зачисления;

    • прикрепить необходимые документы и отправить заявление.

    После отправки заявления в личный кабинет поступает уведомление о регистрации обращения и постановке ребенка в очередь. Статус заявления и позицию в очереди можно проверять в любое время.

    Какие документы потребуются

    Для подачи заявления и постановки в очередь необходимо подготовить пакет документов. В большинстве случаев требуются:

    • паспорт родителя (законного представителя);

    • свидетельство о рождении ребенка;

    • документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;

    • СНИЛС ребенка и родителя;

    • документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).

    При зачислении, когда подойдет очередь, дополнительно потребуется медицинская карта ребенка с заключением о состоянии здоровья и сведениями о прививках. Точный перечень рекомендуется уточнить в конкретном детском саду.

    Как встать в очередь и как она формируется

    Очередь формируется автоматически на основании даты подачи заявления, возраста ребенка, льготной категории и выбранного района. Место в очереди зависит не только от даты обращения, но и от количества льготников и наличия мест в выбранном учреждении.

    Комплектование детских садов проводится ежегодно, основной период – с весны до начала учебного года. Как правило, распределение мест происходит в период с мая по август, когда формируются новые группы на предстоящий учебный год. При появлении свободного места в течение года возможно дополнительное зачисление.

    Категории с правом на льготное зачисление

    Отдельные категории граждан имеют право на первоочередное или внеочередное зачисление ребенка в детский сад. К ним, как правило, относятся:

    • дети из многодетных семей;

    • дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств;

    • дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;

    • дети одиноких родителей и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

    Кроме того, действует право преимущественного приема: если в детском саду уже обучается старший ребенок из семьи, младшего зачисляют в это же учреждение в приоритетном порядке. Право на льготу необходимо подтвердить соответствующими документами.

    Что делать, если место не предоставили

    Если ребенку не предоставили место в желаемом детском саду, возможны следующие действия:

    • согласиться на место в другом саду, предложенном органом образования, сохранив место в очереди в приоритетное учреждение;

    • обратиться в управление образованием с заявлением об отсутствии мест;

    • проверить статус заявления и корректность указанных данных в личном кабинете.

    Согласно законодательству, органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступность дошкольного образования. Отказать в постановке в очередь нельзя, однако конкретное место предоставляется при его наличии.

    Компенсация части родительской платы

    Родителям, чьи дети посещают детский сад, положена компенсация части внесенной платы за присмотр и уход. Размер компенсации зависит от количества детей в семье:

    • не менее 20 процентов среднего размера родительской платы – на первого ребенка;

    • не менее 50 процентов – на второго ребенка;

    • не менее 70 процентов – на третьего и последующих детей.

    Порядок и точный размер компенсации устанавливаются регионом. Для оформления необходимо подать заявление в детский сад или орган образования и приложить реквизиты банковского счета.

    Что необходимо учитывать

    Перед подачей заявления рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

    • заявление целесообразно подавать как можно раньше, поскольку очередь формируется в том числе по дате обращения;

    • в заявлении рекомендуется указывать несколько детских садов, чтобы повысить шансы на получение места;

    • при изменении данных (переезд, смена фамилии) необходимо своевременно обновлять сведения в заявлении;

    • статус очереди рекомендуется периодически проверять в личном кабинете.

    Для получения точной информации о наличии мест, льготах и порядке подачи заявления в конкретном регионе рекомендуется обращаться в управление образованием по месту жительства либо использовать портал «Госуслуги» и региональные сервисы.

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