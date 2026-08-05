Запись в детский сад в 2026 году: как встать в очередь и подать заявление

Правовая основа и право на место

Право на дошкольное образование закреплено в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Дошкольное образование в государственных и муниципальных детских садах предоставляется бесплатно, родители оплачивают только присмотр и уход.

Устроить ребенка в детский сад можно с момента, когда ему исполнится два месяца, однако фактическое зачисление зависит от возраста приема в конкретном учреждении и наличия мест. Большинство детей начинают посещать сад в возрасте от полутора до трех лет.

Постановка в очередь возможна сразу после рождения ребенка и получения свидетельства о рождении. Ранняя подача заявления повышает шансы получить место в выбранном саду.

Куда подавать заявление

Подать заявление и встать в очередь можно несколькими способами. Основные варианты:

через федеральный портал «Госуслуги»;

через региональные порталы государственных услуг (например, сервисы Москвы или Московской области);

лично в многофункциональном центре (МФЦ);

в отдельных регионах – через управление образования по месту жительства.



Наиболее удобным способом является подача заявления онлайн. Электронная запись позволяет отслеживать движение очереди и статус заявления в личном кабинете.

Как подать заявление через Госуслуги

Чтобы записать ребенка в детский сад через портал «Госуслуги», необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Порядок действий выглядит так:

авторизоваться на портале «Госуслуги»;

выбрать услугу «Запись в детский сад» или «Постановка в очередь в дошкольную организацию»;

указать данные ребенка и заявителя;

выбрать желаемые детские сады (обычно допускается указать несколько);

указать желаемый год и месяц зачисления;

прикрепить необходимые документы и отправить заявление.

После отправки заявления в личный кабинет поступает уведомление о регистрации обращения и постановке ребенка в очередь. Статус заявления и позицию в очереди можно проверять в любое время.

Какие документы потребуются

Для подачи заявления и постановки в очередь необходимо подготовить пакет документов. В большинстве случаев требуются:

паспорт родителя (законного представителя);

свидетельство о рождении ребенка;

документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания;

СНИЛС ребенка и родителя;

документы, подтверждающие право на льготу (при наличии).

При зачислении, когда подойдет очередь, дополнительно потребуется медицинская карта ребенка с заключением о состоянии здоровья и сведениями о прививках. Точный перечень рекомендуется уточнить в конкретном детском саду.

Как встать в очередь и как она формируется

Очередь формируется автоматически на основании даты подачи заявления, возраста ребенка, льготной категории и выбранного района. Место в очереди зависит не только от даты обращения, но и от количества льготников и наличия мест в выбранном учреждении.

Комплектование детских садов проводится ежегодно, основной период – с весны до начала учебного года. Как правило, распределение мест происходит в период с мая по август, когда формируются новые группы на предстоящий учебный год. При появлении свободного места в течение года возможно дополнительное зачисление.

Категории с правом на льготное зачисление

Отдельные категории граждан имеют право на первоочередное или внеочередное зачисление ребенка в детский сад. К ним, как правило, относятся:

дети из многодетных семей;

дети сотрудников полиции, военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств;

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;

дети одиноких родителей и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, действует право преимущественного приема: если в детском саду уже обучается старший ребенок из семьи, младшего зачисляют в это же учреждение в приоритетном порядке. Право на льготу необходимо подтвердить соответствующими документами.

Что делать, если место не предоставили

Если ребенку не предоставили место в желаемом детском саду, возможны следующие действия:

согласиться на место в другом саду, предложенном органом образования, сохранив место в очереди в приоритетное учреждение;

обратиться в управление образованием с заявлением об отсутствии мест;

проверить статус заявления и корректность указанных данных в личном кабинете.

Согласно законодательству, органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступность дошкольного образования. Отказать в постановке в очередь нельзя, однако конкретное место предоставляется при его наличии.

Компенсация части родительской платы

Родителям, чьи дети посещают детский сад, положена компенсация части внесенной платы за присмотр и уход. Размер компенсации зависит от количества детей в семье:

не менее 20 процентов среднего размера родительской платы – на первого ребенка;



не менее 50 процентов – на второго ребенка;



не менее 70 процентов – на третьего и последующих детей.



Порядок и точный размер компенсации устанавливаются регионом. Для оформления необходимо подать заявление в детский сад или орган образования и приложить реквизиты банковского счета.

Что необходимо учитывать

Перед подачей заявления рекомендуется обратить внимание на несколько моментов:

заявление целесообразно подавать как можно раньше, поскольку очередь формируется в том числе по дате обращения;

в заявлении рекомендуется указывать несколько детских садов, чтобы повысить шансы на получение места;

при изменении данных (переезд, смена фамилии) необходимо своевременно обновлять сведения в заявлении;

статус очереди рекомендуется периодически проверять в личном кабинете.

Для получения точной информации о наличии мест, льготах и порядке подачи заявления в конкретном регионе рекомендуется обращаться в управление образованием по месту жительства либо использовать портал «Госуслуги» и региональные сервисы.