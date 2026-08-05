В США заявили о невиданной силе ударов армии России

Аналитик Макговерн: Российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью

Tекст: Вера Басилая

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что российские войска начали атаковать с ранее невиданной мощью.

«Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала.

Он добавил, что украинская сторона испытывает острую нехватку систем противовоздушной обороны, включая комплексы Patriot. По словам Макговерна, российская авиация в скором времени получит полное господство в воздухе, передает РИА «Новости».

Аналитик подчеркнул отсутствие необходимости применения ядерного оружия, поскольку темпы спецоперации на Украине стремительно растут. Для полного контроля над регионом осталось освободить всего два крупных города.

Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области. Военные продолжили уничтожать логистические центры, места производства беспилотников и пункты дислокации наемников. Потери противника за сутки составили более 1435 человек, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий и пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки.

Ранее российская армия нанесла массированные удары по логистическим центрам украинских войск.

Эксперты охарактеризовали недавнюю атаку на объекты ВПК в Киеве как один из самых мощных баллистических ударов.

Вооруженные силы России сформировали позиции для начала освобождения Славянска и Краматорска.