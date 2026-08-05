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Кабмин Украины заявил о срочных мерах восстановления логистики после взрывов
Корецкий: Кабмин Украины нормализует логистику после пожаров на киевских складах
Правительство Украины планирует оперативно провести консультации с предпринимателями для нормализации грузоперевозок из-за крупных пожаров на складах и в распределительных центрах, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Корецкий заявил о необходимости поддержать пострадавшие отрасли, передает ТАСС.
«Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и разработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о возгораниях на логистических предприятиях в трех районах Киевской области. Пожары начались после серии взрывов. Вскоре пресс-служба «Новой почты» подтвердила полное уничтожение своего киевского сортировочного центра.
Напомним, Вооруженные силы России поразили транспортно-логистические центры в Киеве и области.
В результате массированного удара полностью сгорел центральный склад компании Liqui Moly.
Украинские военные активно использовали отделения «Новой почты» для переброски беспилотников к линии фронта.