Владельцы автомобилей BMW возмутились появлением рекламы на приборных панелях

Немецкий автоконцерн BMW начал показывать рекламу фильма на экранах мультимедийных систем

Как пишет издание Business Insider, при запуске автомобиля на центральном дисплее появляется сообщение «Сюрприз! Человек-паук только что появился в вашем BMW!». Если водитель нажимает на баннер, на весь экран запускается анимационный ролик с музыкальным сопровождением и синхронной работой контурной подсветки салона.

В BMW заявили, что акция стала частью сотрудничества с новым фильмом Marvel. По данным компании, несколько моделей BMW появились в картине, а специальная версия BMW iX3 была представлена на красной дорожке премьеры в Лос-Анджелесе.

Производитель подчеркнул, что функция доступна более чем в 70 странах на автомобилях, выпущенных после июля 2020 года и оснащенных совместимыми версиями фирменной операционной системы.

Несмотря на то что просмотр ролика является добровольным, кампания вызвала негативную реакцию в интернете. Пользователи социальных сетей и тематических форумов раскритиковали появление рекламного баннера на экране автомобиля. Сооснователь Y Combinator Пол Грэм написал в X, что после увиденного «никогда не купит BMW». Другие комментаторы назвали решение компании разочаровывающим и неприемлемым.

Критики кампании отмечают, что подобная практика выглядит особенно спорно для владельцев премиальных автомобилей. Они обращают внимание, что покупатель приобретает BMW стоимостью около 61,5 тыс. долларов и ежемесячно вносит платежи по кредиту порядка 1,3 тыс. долларов. Но при этом однажды утром, запустив двигатель, вместо привычного интерфейса он видит на центральном дисплее рекламный ролик с изображением и звуком. По мнению авторов публикации The Autopian, идея демонстрировать коммерческую рекламу в автомобиле, за который владелец уже заплатил значительную сумму, выглядит антиутопично. Издание напоминает, что аналогичные эксперименты ранее проводил концерн Stellantis, а теперь к такой практике, по мнению журналистов, присоединилась и BMW.

В BMW отвергли обвинения в размещении рекламы. В комментарии Business Insider компания заявила, что приложение Festive App, через которое демонстрируется анимация, «предназначено для предоставления клиентам дополнительных тематических анимаций и сообщений, связанных с глобальными и локальными событиями. Это не является формой рекламы».

При этом наблюдатели отмечают, что ранее через тот же механизм BMW показывала владельцам автомобилей только фирменные поздравления с Рождеством и Новым годом, тогда как нынешняя анимация посвящена стороннему продукту и заканчивается заставкой с информацией о выходе фильма в кинотеатрах.

История напомнила многим о другой спорной инициативе BMW. В 2023 году автопроизводитель отказался от идеи подписки на подогрев сидений после волны критики со стороны клиентов. Тогда руководство компании признало, что реализация проекта оказалась неудачной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн BMW запланировал массовые сокращения сотрудников в Германии до конца 2027 года. Зимой производитель начал масштабный отзыв автомобилей из-за риска возгорания. Для китайского рынка компания договорилась об использовании искусственного интеллекта от разработчиков Alibaba.