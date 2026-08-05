Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге казака Евгения Остапенко

Остапенко был выпускником Тимашевского казачьего кадетского корпуса и служил санитаром-разведчиком. Подвиг он совершил в сентябре 2024 года во время боев за Красногоровку, сообщает Telegram-канал организации.

Разведывательная группа под командованием Евгения Остапенко получила задачу занять опорный пункт противника. Скрытно приблизившись к позициям врага, казак открыл огонь из автомата АК-12 и уничтожил шестерых боевиков, после чего сопротивление противника было подавлено.

На следующий день противник предпринял попытку зайти в тыл российских подразделений. Первым угрозу обнаружил Остапенко. В ходе боя он получил тяжелые ранения, однако продолжил выполнять боевую задачу: казак передавал координаты минометному расчету и руководил действиями своей подгруппы.

Благодаря его мужеству и самообладанию бойцам удалось избежать потерь и выйти в безопасный район под огнем артиллерии и минометов противника.

Евгений Остапенко скончался от полученных ранений. Ему посмертно присвоено звание Героя России.



Как писала газета ВЗГЛЯД, весной прошлого года матери погибшего казака Евгения Остапенко вручили медаль «Золотая Звезда» Героя России. В мае текущего года звание Героя России посмертно получил командир разведчиков Михаил Купов за спасение боевого товарища от удара беспилотника.