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Росстандарт ограничил продажу грузовиков Dongfeng и Zoomlion в России
В России приостановлена реализация ряда моделей грузовых автомобилей Dongfeng и Zoomlion из-за выявленных нарушений технических требований и стандартов безопасности, сообщил Росстандарт.
Росстандарт ограничил выпуск в обращение некоторых моделей грузовиков марок Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствий требованиям безопасности, передает РИА «Новости». Ведомство выявило нарушения по итогам внеплановых выездных проверок.
«Росстандарт по итогам внеплановых выездных проверок применил защитительную оговорку технического регламента ТР ТС 018/2011 и ограничил выпуск в обращение на территории Российской Федерации транспортных средств: Dongfeng – типов DFV4198 и DFV KC; Zoomlion – типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4», – говорится в сообщении.
Основанием для запрета стали проблемы с тормозной системой, креплениями ремней безопасности и рулевым управлением. Также выявлены недостатки в оснащении защитными устройствами и установке систем вызова экстренных служб.
Официальным представителям производителей выданы предписания приостановить продажу машин до устранения всех нарушений.
В июле прошлого года Росстандарт запретил продажу грузовиков Dongfeng и еще трех китайских марок из-за проблем с безопасностью.
После этого решения импорт грузовых автомобилей из КНР сократился втрое.
Весной текущего года китайский автопроизводитель FAW отозвал более 14 тысяч машин для устранения технических нарушений.