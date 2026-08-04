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    Главное – не пустить старость в голову
    4 августа 2026, 14:00 Мнение

    Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев

    писатель, журналист, публицист

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    А помните, не так давно гуляла шутка, что «нынешние 50 лет – это вчерашние 40»? Правда, несмешная? Да и уже не шутка. Потому что так оно и есть.

    Антропологические параметры, продолжительность жизни – это явные вещи, и на протяжении истории мы наблюдаем их изменения, причем, достаточно скачкообразно. Как говорил писатель Лимонов: в конце 1970-х вдруг появилось много длинноногих девушек. Это частный взгляд на вопрос, но писатель подметил главное – как только сменилась еда, характер труда, появились витамины и физкультура для масс – русские, например, стали выше ростом. Тогда это называли «акселерацией».

    Сегодня мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.

    Мы помним, как долго длилась активная фаза жизни у предыдущих поколений, и понимаем, что сейчас всё как-то совсем по-другому. И за бюрократический циничный термин «возраст дожития» уже хочется увольнять без выходного пособия.

    «Какие мы вам старики?» – говорят всем своим видом вступившие в возраст 60-65+?

    Тут ВЦИОМ выкатил исследование, согласно которому условный рубеж старости среди наших соотечественник откатился к 65-70 годам.

    И, действительно – если вы движетесь куда-то за 60, посмотрите – с любовью и уважением – фотографии своих родителей в том же возрасте. И вы увидите потрясающую разницу! Они прожили свою нелегкую жизнь, вы – свою, которая априори комфортней, здоровей и лучше обеспечена медициной. Результат налицо. Можете говорить, что угодно, но с приходом Путина русские, наконец, стали нормально и разнообразно есть – и эффект начал накапливаться где-то с 2000-го. Когда моему поколению было примерно 40. И разница между 1980-ми и 1990-ми – разительная! Просто если кто-то забыл или (вследствие возраста) думает, что так было всегда.

    Более того, ВЦИОМ посчитал, что нынче – чем человек старше, тем дальше он отодвигает для себя психологическую границу старения. То есть делает самое главное – не сдается в собственной душе. Между прочим, это сразу отражается на внешнем облике. В разряд литературных преданий ушли «дедушка с бородой» (сейчас с бородами юноши) и «бабушка в платочке». ВЦИОМ делает вывод: «люди чувствуют себя еще молодыми и ожидают наступления старости позднее или связывают ее не столько с возрастом, сколько с качественными изменениями в жизни – болезнями, одиночеством, снижением активности».

    И взрослые люди – у меня даже язык не поворачивается назвать их пожилыми – со временем этот термин станет таким же непристойным, как «старородящая» – не только «ощущают», они активно борются за достойную взрослую жизнь.

    Сейчас много говорят о так называемой «anti-age индустрии» – и в этом термине процентов 50 тупого маркетинга на западный манер для втюхивания дорогущих мазей на все части тела.

    Но люди поняли главное – с такими факторами, как «болезни, одиночество, снижение активности» – можно и нужно бороться. И главное, что для этого есть возможности, которые практически не зависят от личного дохода.

    Многие диагнозы теперь не приговор. 48-летнему Михаилу Булгакову сегодня просто не дали бы так запустить почки и ослепнуть. Причем, просто по ОМС. 48 лет? Мальчишка.

    Уходит активность? Мы будем активней: скандинавская ходьба и вот это вот всё.

    И в эту битву вступили, наконец, мужчины. «За три года доля тех, кто что-либо делает для борьбы с возрастом, выросла с 48% до 56% (тема становится массовой). Рост произошел преимущественно за счет мужчин», – сообщает ВЦИОМ. То есть мужчины догнали женщин в желании быть и выглядеть моложе, здоровей и ухоженней. Кстати, общественная оценка мужчины, который занимается собой, также изменилась.

    Правда, если женщины уповают на косметологию, то мужчины пока справляются поддержкой активного образа жизни и здорового питания. И вместе с женщинами нацелились на психическое благополучие, поддержание когнитивных способностей и медицинскую профилактику.

    Кстати, наконец, старшее поколение врубилось, что нельзя «давать отдых» мозгам, потому что настоящее старение начинает именно там – в глубине черепной коробки. И несмотря на то, что все эти процессы весьма сложные, ответ примерно понятен – активность. Физическая (без фанатизма и штанги), эмоциональная и интеллектуальная. Проверяем мелкую моторику хотя бы тремя цоевскими аккордами на гитаре или клавишах. (Можно – рисованием, кстати, или мелким ремонтом по дому). Когда раздадутся первые звоночки чего угодно – срочно идем к врачу. И нагружаем память (кстати, вы знаете китайский?).

    Главное – не сдаваться. Но, насколько я понял ВЦИОМ, мы и не сдаемся. 

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