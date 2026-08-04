Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед» – хотя бы в образованной среде, потому что они уже несут негативные коннотации.0 комментариев
Пассажиры рейса Air India пострадали из-за сильной турбулентности
Во время перелета индийский лайнер Air India резко потерял высоту, в результате чего несколько человек сильно ударились головой о потолок салона.
Инцидент произошел на борту национального перевозчика, следовавшего из Пхукета в Нью-Дели. Как передает РИА «Новости», воздушное судно столкнулось с неблагоприятными погодными условиями.
«По данным источников, 12 человек на борту, включая двух членов экипажа, получили травмы, а сам самолет также получил некоторые повреждения из-за турбулентности», – отмечает телеканал NDTV.
Представители авиакомпании Air India пояснили, что лайнер вскоре благополучно приземлился в аэропорту назначения. Всего во время рейса в салоне находились 134 пассажира.
Точный характер повреждений самого самолета пока не раскрывается. Очевидцы рассказали, что из-за резкого снижения высоты люди получили ушибы и легкие травмы. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь прямо в аэропорту Нью-Дели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года двадцать пять пассажиров рейса Delta Air Lines пострадали из-за сильной турбулентности по пути в Амстердам. В мае 2024 года двенадцать человек получили травмы на борту самолета Qatar Airways над Турцией.
Несколькими днями ранее два человека погибли при попадании лайнера Singapore Airlines в зону турбулентности.