Жители Молдавии потребовали отменить концерт «Машины времени» в Кишиневе
В Кишиневе растет недовольство в связи с предстоящим концертом группы «Машина времени», билеты на который стоят от 35 до 2100 долларов.
В комментариях под анонсом концерта в Кишиневе пользователи выразили недовольство запланированным выступлением «Машины времени». Многие отмечали, что артисты, находясь на пике популярности, не стремились приезжать в Молдавию, а теперь их визит кажется неуместным, передает РИА «Новости».
Стоимость билетов на концерт начинается от 35 долларов, при этом вип-места стоят 2100 долларов за столик. Один из комментаторов заявил: «Даже за деньги не интересно», а другой добавил: «В Киеве слушайте что хотите, не морочьте нам голову». Также прозвучали призывы к министерству культуры вмешаться: «Минкульт – даешь отмену».
Министерство культуры Молдавии рекомендовало согласовывать все выступления, чтобы избежать скандалов и отмен в последний момент.
Ранее организаторы по техническим причинам отменили запланированное выступление Андрея Макаревича* (внесен в список иноагентов) и Лаймы Вайкуле в Кишиневе.
Местные жители резко раскритиковали анонс этого мероприятия в социальных сетях.
Перед этим музыкант реализовал лишь половину билетов на концерты своего европейского тура.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом