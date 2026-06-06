При нападении на турецкое судно в Черном море один человек погиб и четверо ранены

В Турции сообщили о нападении на рыболовецкое судно в Черном море

Tекст: Катерина Туманова

Согласно заявлению береговой охраны, у берегов Севастополя, к западу от Крыма, было совершено нападение на катер под турецким флагом Duru 67. Судно, получившее повреждения в результате атаки, затонуло, передает телеканал NTV.

Находившаяся в этом районе рыбацкая лодка под названием «Burak Kaya» спасла пятерых раненых с затонувшей лодки. Тяжело раненый 1 человек на лодке, отправившейся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки.

Тело погибшего рыбака и раненые были доставлены на судно береговой охраны. После примерно 15-часового путешествия пострадавшим рыбакам первую помощь оказали медицинские бригады, их отправили в Учебно-исследовательскую больницу Кастамону.

«У нас было четверо раненых. Это были ранения, полученные в результате воздействия осколков шрапнели. Специалист по неотложной медицине, четверо коллег-врачей и другие наши коллеги из медицинского персонала оказали им первую помощь. Одному из пациентов на корабле была установлена грудная трубка в ходе небольшой хирургической операции. Другим были обеспечены перевязки и стабилизация состояния», – рассказал о ранениях пострадавших Глава здравоохранения провинции Кастамону Февзи Явузйылмаз.

Он резюмировал, что двое пациентов получили относительно легкие травмы, двое – чуть более тяжелые. Все госпитализированы.

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