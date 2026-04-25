При атаке израильских беспилотников в районе Набатии погибли четыре человека
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВВС Израиля по окрестностям города Набатия на юге Ливана погибли четыре человека.
Жертвами ударов израильской авиации стали четверо граждан, передает ТАСС со ссылкой на сводку Минздрава Ливана.
«Ракеты были выпущены по пикапу в населенном пункте Яхмур-эш-Шкиф и мотоциклу в районе Эль-Айн. Четыре человека, доставленные в больницу в Набатию, скончались от полученных ранений», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее поступала информация о трех пострадавших в результате атаки израильских дронов в этом же районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла массированные удары по семи населенным пунктам на юге Ливана.
В середине марта обстрелы девяти южных поселений привели к гибели четырех человек.
Ранее атака на жилой дом в провинции Набатия унесла жизни 19 мирных жителей.