Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
В ЕС назвали дату начала обсуждения 21-го пакета санкций против России
Постоянные представители стран Европейского союза приступят к обсуждению очередного, 21-го пакета ограничительных мер в отношении России 10 июня, следует из повестки заседания.
Представители государств-членов Евросоюза в среду начнут обсуждать предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Заседание стартует в 10.00 мск.
Представители Еврокомиссии представят странам-членам инициативы по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями. В повестку также включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.