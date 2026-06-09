  • Новость часаМинистр обороны Болгарии заявил об отказе поставлять оружие Киеву
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    Единый евроистребитель развалился до взлета
    Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox
    В Териберке волонтеры начали готовить операцию по спасению раненого горбатого кита
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    МИД России потребовал вывести ядерное оружие США из Европы
    В Армении возбуждено 115 уголовных дел против оппозиционных Пашиняну политиков
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского
    Coca-Cola начала суд с Роспатентом из-за бренда Sprite
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    103 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    9 июня 2026, 21:54 • Новости дня

    В ЕС назвали дату начала обсуждения 21-го пакета санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Постоянные представители стран Европейского союза приступят к обсуждению очередного, 21-го пакета ограничительных мер в отношении России 10 июня, следует из повестки заседания.

    Представители государств-членов Евросоюза в среду начнут обсуждать предложенный Еврокомиссией 21-й пакет санкций против России, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Заседание стартует в 10.00 мск.

    Представители Еврокомиссии представят странам-членам инициативы по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями. В повестку также включены проекты решений и регламентов ЕС, которые касаются ограничительных мер в связи с Украиной и санкционных режимов в отношении Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций. В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.

    9 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    Высказывание Стубба о России назвали худшей из катастроф
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывание президента Финляндии Александра Стубба о том, что угрозы нападения России на страны НАТО нет, да и вообще с соседом давно пора дружить, а не противостоять, повергло западные элиты в ужас, пишет Junge Welt.

    Если бы финский президент Стубб оказался за столом переговоров, то продвигал бы точку зрения консерватора, который усвоил жизненный опыт финской политики: необходимо уметь ладить с соседом по имени Россия, даже если он тебе не нравится, немецкая газета Junge Welt (JW).

    Издание обратилось за комментарием к Карло Масала, профессору Бундесвера в Мюнхене, и он с большим раздражением отреагировал на замечания Стубба. Масала отметил, что смысла  призывать западную общественность, которую только что старательно подготовили к войне с Россией, «просто успокоиться»?

    Он считает бессмысленными миротворческие высказывания Стубба, к тому же без ориентации на слушателя, которому он делает свои заявления.

    «Для тех, кто выступает за эскалацию и требует предоставления Украине полной свободы выбора вариантов союзнических отношений в качестве предварительного условия для переговоров, игнорируя тем самым именно опасения России по поводу безопасности, которые были высказаны еще до начала открытой войны, заявления Штубба представляют собой худшую из возможных катастроф», – заявил профессор.

    Для остальных, считает Масала, это не так, но это не имеет значения.

    «Большинство из политического класса слишком занято военным самовосхвалением, чтобы даже на мгновение задуматься», – резюмирует он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией. Стубб признал необходимость диалога с Россией. В Евросоюз готовы принять чертову дюжину ради ослабления России.

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    9 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России

    МИД КНР раскритиковал планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью

    Китай осудил планы ЕС задерживать танкеры из России
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает против незаконных односторонних санкций и возможных действий Евросоюза в отношении судов, перевозящих российскую нефть в Средиземном море, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзян.

    Линь Цзянь, комментируя планы Евросоюза, заявил, что китайские власти выступают категорически против незаконных односторонних ограничительных мер, не имеющих оснований в международном праве, передает РИА «Новости».

    В ходе брифинга китайскому дипломату задали вопрос о недавнем заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас. Ранее она сообщила о намерении разрешить досмотр и задержание танкеров, транспортирующих российскую нефть в акватории Средиземного моря.

    «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН», – подчеркнул Линь Цзянь.

    Ранее Евросоюз разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    До этого французские военно-морские силы задержали судно Tagor в Атлантическом океане.

    Европейская комиссия намеревалась юридически обосновать перехват российских кораблей в новом пакете санкций.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    9 июня 2026, 17:42 • Новости дня
    Туск заявил, что его бесят заявления Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского правительства Дональд Туск выразил недовольство высказываниями украинского руководства, отметив у официального Киева нехватку исторического понимания ряда моментов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его раздражают некоторые высказывания Владимира Зеленского и представителей властей в Киеве, передает ТАСС.

    «Меня тоже, бывает, бесит, когда я слышу неумные заявления с той стороны границы. Я объяснял Зеленскому – заботьтесь о нас так, как мы заботимся о вас», – отметил Туск в ходе пресс-конференции. Польский политик обвинил украинское руководство в отсутствии эмпатии, а также в нехватке исторического мышления и понимания чувствительности поляков.

    Кроме того, Туск сообщил о неудаче недавних переговоров главы офиса Зеленского Кирилла Буданова с представителями польских властей в Варшаве. При этом премьер подчеркнул, что оказание помощи Киеву в конфликте с Россией по-прежнему отвечает интересам Польши.

    Очередное обострение в отношениях между Варшавой и Киевом произошло после того, как в мае Зеленский присвоил центру специальных операций имя героев УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало резкую критику в Польше, в частности, президент Кароль Навроцкий предложил лишить его ордена Белого Орла.

    Ранее Туск осудил присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации УПА. А министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал отменить данное решение.

    До этого бывший польский президент Лех Валенса отказался поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов.

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    9 июня 2026, 14:19 • Новости дня
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    ЕС собрался включить в 21-й пакет санкций 90 российских банков
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские власти планируют расширить ограничительные меры против России, добавив в очередной санкционный список десятки крупных финансовых организаций и частных лиц, пишет Reuters.

    «ЕС предложит включить в 21-й пакет санкций против России 170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», – говорится в материале Reuters, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку 21-го пакета антироссийских санкций.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила о начале обсуждения новых ограничений странами объединения.

    Евродепутат Томаш Здеховски спрогнозировал одобрение этого документа до 1 июля.

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    9 июня 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК предложила запретить импорт российской трески

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции из России, включая треску.

    Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», – заявила глава Еврокомиссии, представляя проект 21-го пакета санкций против России.

    Кроме того, новые ограничения затронут экспорт товаров и технологий, необходимых российской оборонной промышленности. Планируется расширить перечень металлов и сплавов, поставки которых будут ограничены. Торговые меры в отношении Белоруссии также синхронизируют с новыми антироссийскими санкциями.

    В конце мая фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.

    В рамках новых мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции 31 российским банком.

    Европейские дипломаты обсудят дополнительный «мини-пакет» персональных ограничений на встрече 15 июня.

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    9 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    В АдГ потребовали от Киева репарации за «Северные потоки»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель назвала подрыв газопроводов «Северный поток» актом государственного терроризма и возложила на украинские власти ответственность за колоссальный ущерб.

    Политик выступила с резкой критикой действий Киева на брифинге в Бундестаге, передает РИА «Новости». Она призвала украинскую сторону прояснить свою роль в диверсии на энергетической инфраструктуре.

    «Украина должна сначала объяснить, как произошел этот акт государственного терроризма и какую роль она в этом сыграла. В таком случае поток платежей должен был бы быть развернут в обратную сторону, то есть Украина должна будет выплатить репарации Федеративной Республике Германия, поскольку это нанесло нам гигантский ущерб по всей Европе из-за потери дешевой ископаемой энергии», – заявила Вайдель.

    Депутат подчеркнула, что экономическое благополучие страны десятилетиями зависело от российских энергоресурсов. Однако эта успешная модель была намеренно разрушена текущим правительством из-за антироссийской риторики.

    Вайдель также поделилась планами партии на случай победы на досрочных выборах в будущем году. По ее словам, оппозиция намерена незамедлительно начать прямые контакты с Москвой и принудить украинское руководство к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала прекратить финансовую поддержку Украины из-за диверсий на трубопроводах.

    Главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер назвал подрыв газопроводов актом украинского государственного терроризма.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования этого инцидента.

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    9 июня 2026, 05:05 • Новости дня
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    Германия и Франция отказались от создания истребителя шестого поколения
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями, сообщили источники.

    Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), сообщили собеседники Reuters.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к такому решению после того, как участникам программы не удалось преодолеть многомесячный тупик в переговорах.

    Речь идет о масштабном проекте стоимостью около 100 млрд евро, в котором также принимает участие Испания. В Елисейском дворце пояснили, что европейский авиастроительный концерн Airbus и французская компания Dassault Aviation не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам программы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский концерн Airbus заявлял о возможном партнерстве со шведской компанией Saab для создания боевого самолета.

    Французская сторона выражала готовность разработать истребитель нового поколения самостоятельно. Газета Financial Times осенью прошлого года писала о вероятном крахе этой совместной инициативы.

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    9 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Евродепутат назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Евродепутат Мюллер назвал слова венгерского премьера угрозой газовой политике ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление главы венгерского правительства о продолжении импорта энергоносителей из России вызвало резкую критику и опасения относительно единства европейского энергетического курса.

    Польский представитель в Европейском парламенте Петр Мюллер счел позицию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра опасной для устойчивости европейской политики, передает Lenta.Ru. Политик выразил серьезные сомнения в готовности некоторых стран отказаться от поставок из Москвы.

    «Европейская комиссия неоднократно заявляла о необходимости полной независимости Европейского союза от российского ископаемого топлива и поэтапного прекращения импорта российского газа, нефти и сжиженного природного газа. Однако публичные дискуссии по этому вопросу демонстрируют признаки подрыва устойчивости этой политики», – подчеркнул парламентарий в своем запросе.

    Мюллер обратился к руководству Еврокомиссии с призывом официально затребовать у Будапешта четкий план исключения российских ресурсов из национального баланса. Кроме того, он настаивает на принятии жестких мер для обеспечения полного эмбарго на ввоз энергоносителей в страны объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа европейскими странами после завершения украинского конфликта.

    Ранее политик допустил сохранение импорта энергоресурсов из России для нужд Будапешта.

    Подобная позиция нового венгерского лидера вызвала серьезную обеспокоенность на Украине.

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    9 июня 2026, 21:07 • Новости дня
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    Захарова: Зеленский продул свой собственный народ в карты
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала Владимира Зеленского после его заявления о том, что главными «картами» Украины являются ее граждане.

    Захарова обратила внимание на слова главы украинского режима о том, что живые люди – смелые и умные граждане – являются главными «картами» Украины. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, эта формулировка символично отражает отношение украинских властей к собственному населению, передает ТАСС.

    «Ключевые слова – были, люди, карты. Организовав беспощадную могилизацию смелых и умных, Зеленский продул свой собственный народ в карты, превратив людей в свои шестерки», – отметила Захарова. По ее словам, украинский конфликт для Зеленского превратился в инструмент политической игры: «Война для него – казино, в котором на кон ставятся жизни миллионов и обещания мира конвертируются в миллиарды долларов».

    Представитель МИД РФ также прокомментировала визит Зеленского в Великобританию и его обращения к западным партнерам за дальнейшей поддержкой. По ее мнению, украинское руководство продолжает добиваться новых поставок вооружений и финансовой помощи, несмотря на тяжелую ситуацию в стране. «Загнанный в угол наркоман в очередной раз прибежал к своим покровителям за новой дозой. В Лондоне он с трясущейся рукой вновь требует больше денег, больше оружия и больше пушечного мяса», – написала Захарова.

    Она добавила, что возможности украинских властей исчерпываются, а цена принимаемых решений, по ее оценке, будет ощущаться еще долгие годы. «Банковой банковать уже нечем – заложено все на несколько поколений вперед», – заключила официальный представитель МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила мобилизационные меры Киева с кровавой мясорубкой. Украинский президент использовал заявления о России для оправдания массового призыва граждан в ряды ВСУ. Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров назвал Владимира Зеленского проигравшимся игроком казино.

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    9 июня 2026, 14:31 • Новости дня
    Евросоюз анонсировал запрет на транзакции с 31 российским банком и портами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках новых антироссийских мер Евросоюз планирует ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, а также с 31 банком, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    В рамках новых антироссийских мер планируется ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, передает РИА «Новости».

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о расширении финансовых ограничений. «Сегодня мы предлагаем 21-й пакет санкций. Мы фокусируемся на секторах, имеющих наибольшее влияние: это энергетика, финансовые услуги и криптоторговля, и на этот раз мы также впервые включим рыбный промысел», – сказала она.

    Также глава ведомства добавила, что под ограничения попадет еще 31 российский банк.

    В Москве неоднократно подчеркивали, что государство успешно справляется с давлением, которое недружественные страны наращивают уже несколько лет. При этом западные эксперты часто указывают на низкую эффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае страны Евросоюза приступили к обсуждению 21 пакета антироссийских санкций.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку ограничений против уровня жизни граждан России.

    Месяцем ранее Брюссель запретил проведение транзакций с участием двадцати российских банков.

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    9 июня 2026, 04:50 • Новости дня
    Галузин заявил о готовности защищать Союзное государство ядерным оружием

    Галузин: Москва и Минск готовы защитить Союзное государство в том числе ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Для обеспечения надежной безопасности территорий Союзного государства могут быть задействованы все доступные средства, включая размещенный в белорусских регионах ядерный арсенал, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Дипломат отметил, что НАТО провокационно и демонстративно наращивает свои силы в непосредственной близости от границ России и Белоруссии.

    Военный блок регулярно проводит учения около рубежей двух стран. Кроме того, в приграничной зоне постоянно увеличивается количество опасных инцидентов с использованием ударных и разведывательных беспилотников, заявил Галузин «Известиям».

    Таким образом европейские государства пытаются отвлечь внимание Москвы от спецоперации на Украине и дестабилизировать обстановку в соседней республике. Однако наличие российских сил сдерживания выступает мощным фактором, который значительно снижает вероятность прямого военного конфликта.

    «Постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Белоруссии, между органами безопасности России и Белоруссии. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», – сообщил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подвел итоги совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о важности военного сотрудничества Москвы и Минска из-за НАТО. Совбез заявил, что ядерные учения России и Белоруссии отрезвят прибалтийских «тигров». Лукашенко заявил, что  тренировке ядерных сил Россия и Белоруссия договорились зимой.

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    9 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    ЕК анонсировала запрет помогающих России зарубежных криптовалютных платформ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках 21-го пакета санкций Брюссель намерен полностью ограничить работу криптовалютных площадок из третьих стран за предполагаемые связи с Москвой, следует из предложений главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Европейский союз подготовил новые ограничения против цифровых активов, передает РИА «Новости».

    По мнению представителей Брюсселя, некоторые зарубежные сервисы якобы способствуют обходу действующих европейских рестрикций.

    «Впервые мы введем возможность полного запрета криптоактивных сервисов третьих стран. Это станет серьезным сдерживающим фактором для государств, на территории которых работают платформы, помогающие России обходить наши санкции», – подчеркнула фон дер Ляйен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку двадцать первого пакета антироссийских санкций.

    Месяцем ранее Евросоюз ввел полный секторальный запрет на деятельность российских криптовалютных платформ.

    В феврале Европейская комиссия предложила полностью пресечь криптовалютные транзакции с Россией для борьбы с обходом ограничений.

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    9 июня 2026, 09:31 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе зафиксировались около 594 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник торги июльскими фьючерсами на голубое топливо открылись кратковременным ростом до 598 долларов, после чего котировки вернулись к значениям понедельника.

    Июльские контракты по индексу нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE торгуются около 594 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сессия открылась на отметке 598 долларов, но вскоре показатель скорректировался, вернувшись к расчетной цене понедельника.

    Весной динамика стоимости энергоносителей была более волатильной. В марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке средний показатель подскочил почти на 60%, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    После апрельского спада на 14% котировки вновь временно превышали рубеж в 600 долларов в середине мая. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда цена достигла 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца биржевые цены на голубое топливо опустились ниже 570 долларов.

    Перед этим котировки закрепились на уровне около 593 долларов за тысячу кубометров.

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    9 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Названы многомиллионные потери Словакии при отказе от российского газа

    SPP: Отказ от газа из РФ обойдется Словакии в сотни миллионов евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрет на импорт российского газа потребует от Братиславы сотен миллионов евро дополнительных расходов на новые маршруты и энергоносители, сообщил местный энергооператор SPP.

    Отказ от российского голубого топлива обернется для Словакии затратами в сотни миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь словацкого энергооператора SPP Ондрей Шебеста, передает РИА «Новости».

    «Мы на протяжении долгого времени говорим, что самыми выгодными по цене для нас являются поставки российского природного газа. Завершение его импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы только в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», – отметил представитель компании.

    По словам Шебесты, средства пойдут на оплату транспортных мощностей по новым маршрутам. Кроме того, ожидается рост цен на энергоносители из-за сокращения предложения на европейском рынке.

    Чтобы подготовиться к запрету на импорт российского ископаемого топлива, который вступит в силу осенью 2027 года, SPP ведет переговоры с 30 крупными мировыми поставщиками. В основном обсуждаются закупки сжиженного природного газа из США, Европы и Ближнего Востока. При этом в 2026 году Словакия может даже увеличить импорт российского газа перед введением эмбарго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Словакия направила жалобу в суд Европейского союза на запрет закупок российского топлива. Энергокомпания SPP ранее оценила возможную сумму штрафных санкций со стороны Газпрома в 16 млрд евро.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отложить обсуждение новых антироссийских санкций до решения газовой проблемы.

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    9 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Археологи нашли в Словакии 77 скелетов без черепов эпохи неолита

    Popular Science: в Словакии нашли массовое захоронение обезглавленных людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В неолитическом поселении Врабле в Словакии ученые раскопали братскую могилу, в которой находились останки десятков людей, лишенных голов в результате неизвестного ритуала.

    Во время археологических работ на территории древнего поселения Врабле в Словакии исследователи обнаружили массовое захоронение. В нем находились останки не менее 78 человек, при этом 77 из них оказались без черепов, пишет журнал Popular Science.

    Специалисты из Кильского университета и Словацкой академии наук пришли к выводу, что головы не были отрублены в бою. Ученые зафиксировали следы аккуратного отделения черепов, что указывает на проведение загадочного обряда.

    «Образцы явно свидетельствуют о преднамеренном обращении с телами. Первые анализы показывают прежде всего, что здесь не проводилось насильственное «обезглавливание», а скорее умелое удаление черепов», – сообщила соавтор исследования Катарина Фукс.

    Единственным нетронутым скелетом в могиле оказались останки ребенка. Исследователи установили, что манипуляции с телами происходили сразу после смерти, еще до погребения. Поселение Врабле, где сделали открытие, относится к культуре линейно-ленточной керамики, существовавшей с 5500 по 4500 год до нашей эры.

    Археолог Мартин Фурхольт отметил, что подобные практики имели совершенно иной смысл для древних людей, чем в современном обществе, что усложняет их интерпретацию. Сейчас ученые продолжают изучать кости, чтобы определить возраст, пол, происхождение и родственные связи погибших с помощью ДНК-анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии специалисты обнаружили погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина. Ранее ученые нашли останки жившего шесть тысяч лет назад человека.

    А в прошлом году строители раскопали массовое захоронение XVII века в центре Красноярска.

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