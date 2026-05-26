  Лента новостей
    Украина обрушила прибалтийский туризм
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27 мая
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    26 мая 2026, 18:19 • Новости дня

    Фон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Евросоюзе сообщили о том, что начали готовить 21-й пакет антироссийских санкций, который должен ударить по уровню жизни граждан. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Страны Евросоюза приступили к разработке 21-го пакета санкций против России. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя ответ ЕС на вторжения украинских дронов в воздушное пространство Прибалтики, передает ТАСС.

    «Мы уже сейчас готовим новый пакет санкций против России, чтобы российские граждане чувствовали последствия войны в их ежедневной жизни», – сказала фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что меры призваны отразиться именно на уровне жизни населения.

    Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС только что одобрил финансирование киевского режима в объеме 90 млрд евро. По ее словам, эти средства, как ожидается, должны помочь Украине «вести переговоры с позиции силы».

    До этого страны Евросоюза приступили к обсуждению 21-го пакета санкций против России с новыми ограничениями для российского военно-промышленного комплекса и судов, перевозящих нефть.

    Ранее евродепутат Томаш Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-й пакет антироссийских санкций до завершения председательства Кипра в Совете ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Вильнюсе обсудит инциденты с беспилотниками и выработку ответных мер совместно с лидерами стран Балтии.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    26 мая 2026, 11:44 • Новости дня
    Сенатор: При атаке на Калининград Литва перестанет существовать

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Прибалтики ведут опасную игру, призывая к атакам на Калининградскую область. В таком сценарии эти страны попросту перестанут существовать. Остальные же члены НАТО вряд ли будут вступаться за них, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис трактовал свои призывы атаковать Калининград, как демонстрацию решимости.

    «С точки зрения дипломатии Будрис – пустое место. Угрозами в адрес России он хочет придать себе политический вес в глазах Брюсселя. Причем, делает это незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины. Вообще-то такие люди не достойны того, чтоб руководить внешнеполитическим ведомством какой бы то ни было страны», – подчеркнул собеседник.

    Парламентарий с иронией обратил внимание на слова Будриса о том, что Литва и ее прибалтийские соседи должны придать уверенности и силы всем остальным членам Североатлантического альянса. «Кажется, власти стран Балтии не понимают, что являются для Запада таким же расходным материалом, как и Украина. В случае любой заварушки Брюссель отвернется от них и сделает вид, что ничего не произошло», – подытожил Джабаров.

    Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью LRT заявил, что Россия бросает вызовы странам Балтии, и те должны опровергнуть миф о неспособности защитить себя. «Проблема в возможностях, которые есть в Калининграде. Мы будем защищать не только свою территорию. Мы должны проецировать уверенность в умы западных партнеров, чтобы они строили не только кошмарные сценарии», – заверил он.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы уже призывал НАТО нанести удар по Калининграду. В ответ зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции. Глава МИД России Сергей Лавров на просьбу СМИ прокомментировать слова Будриса спросил: «Кто это?». Газета ВЗГЛЯД объясняла причины «истошного лая» Литвы на Калининград.

    Стоит напомнить, что по итогам апреля Литва заняла третье место в ежемесячном «Рейтинге недружественных правительств», составляемом газетой ВЗГЛЯД. Прибалтийские государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL. Кроме того, все три страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России.

    26 мая 2026, 18:44 • Видео
    Началось. Власти Украины стали целью

    Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам приятия решений».

    26 мая 2026, 16:07 • Новости дня
    МИД Норвегии вызвал посла России после ракетного удара по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Норвежское внешнеполитическое ведомство вызвало российского посла на беседу после массированного удара российских ракет по объектам военного управления и инфраструктуры на Украине.

    Министерство иностранных дел Норвегии вызвало посла России в королевстве, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт внешнеполитического ведомства. Глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде заявил: «Сегодня МИД вызвал на беседу посла России в Норвегии».

    Ведомство указало, что вызов российского дипломата связан с недавним ракетным ударом Вооруженных сил России по объектам военного управления на Украине. Отмечается, что речь идет о массированном применении различных типов ракет по украинской военной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В тот же день российская армия нанесла масштабный удар по Киеву в ответ на теракт в Старобельске.

    Накануне эксперты отмечали переход России к новому этапу спецоперации с системными ударами по Киеву.

    26 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Россия передала ЕК данные о теракте в Старобельске и предупреждение МИД

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, и о предупреждении МИД России о начале последовательных атак по объектам в Киеве, сообщили в постпредстве России при ЕС.

    Постоянное представительство России при Евросоюзе официально проинформировало Брюссель об атаке украинских военных на Старобельск, передает ТАСС. Дипломатическая встреча прошла в Европейской службе внешних действий.

    Во время беседы европейской стороне передали заявление Министерства иностранных дел от 25 мая.

    «Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Карен Малаян довел до еэсовской стороны содержание заявления МИД России от 25 мая 2026 года в связи с ударами вооруженных формирований киевского режима по гражданскому населению России», – сообщили в ведомстве.

    Также дипломаты предоставили данные об ударе по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске. В качестве доказательств были показаны фотографии, сделанные уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой и иностранными журналистами во время поездки в регион 24 мая.

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел проинформировать международные организации об ударе по колледжу в Старобельске.

    Позже иностранные журналисты лично зафиксировали масштабные разрушения студенческого общежития на месте трагедии.

    МИД России анонсировал переход к последовательному нанесению ответных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    25 мая 2026, 19:38 • Новости дня
    Чешское правительство одобрило ужесточение условий пребывания беженцев с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Для получения гуманитарного пособия мигрантам их Украины в Чехии придется устроиться на работу и находиться на территории республики не менее 16 дней в месяц. Такие нормы содержит законопроект, одобренный правительством Чехии.

    Власти Чехии направят на утверждение в парламент документ, который значительно усложнит жизнь переселенцам, передает ТАСС.

    Запрашивающие государственную помощь люди будут обязаны трудоустроиться, открыть бизнес или встать на учет в службу занятости. Данные требования не затронут детей, студентов и пенсионеров.

    Статус временной защиты аннулируют при выезде за пределы Шенгенской зоны более чем на 30 дней. Аналогичная мера предусмотрена в случае депортации из-за уголовных или административных правонарушений. Кроме того, пересматриваются нормы оплаты медицинского страхования и усложняется выдача специальных видов на жительство.

    Документ обязывает регистрировать машины с украинскими номерами в чешском реестре и проходить техосмотр. Сейчас в стране на учете состоят 28 тыс. таких автомобилей, однако эксперты оценивают реальное количество вдвое выше. Всего в республике зарегистрировано более 386 тыс. беженцев, из которых около 90 тыс. получают пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года президент Чехии Петр Павел подписал закон об ужесточении правил приема мигрантов.

    В январе текущего года власти республики сняли украинский флаг со здания правительства.

    Весной прошлого года работу по бессрочным трудовым соглашениям в стране нашли 155 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты.

    26 мая 2026, 00:59 • Новости дня
    Фицо назвал условие получения Украиной статуса ассоциированного члена Евросоюза

    Tекст: Антон Антонов

    Для получения статуса «ассоциированного члена Евросоюза» киевским властям необходимо продемонстрировать стремление к мирному урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Если Украине должен быть дан такой статус, то мы должны что-то ожидать в обмен на это от Украины. Нужно ожидать, чтобы Украина сделала какие-то шаги к миру», – приводит слова Фицо ТАСС.

    Полноправными членами европейского сообщества раньше Киева должны стать Сербия, Албания и Черногория, добавил он.

    Инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении украинской стороне специального статуса без права голоса в Братиславе восприняли сдержанно.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини согласился с недопустимостью ускоренного продвижения украинских интересов без выполнения определенных условий. Глава государства пояснил, что преждевременное присоединение Киева пошлет крайне негативный сигнал странам западной части Балкан, которые продвинулись в евроинтеграции значительно дальше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил дать Украине статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Европейские дипломаты встретили идею Берлина с большим скепсисом.

    Украинский лидер Владимир Зеленский отверг данную инициативу.

    26 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое

    Tекст: Вера Басилая

    Число стран, принимающих финансовое участие в «чешской инициативе» по закупке боеприпасов для Украины, с декабря сократилось с 18 до девяти стран, сообщил газете Financial Times (FT) президент Чехии Петр Павел.

    С декабря прошлого года число стран-доноров уменьшилось в два раза, передает ТАСС. В интервью газете Financial Times президент Чехии Петр Павел отметил важность проекта.

    «Инициатива все еще работает, однако новая трудность заключается в том, что финансовые взносы вносят лишь около девяти государств-членов», – сказал чешский лидер.

    Павел добавил, что программа обеспечивала до 50% поставок крупнокалиберных боеприпасов украинской армии. Будущее проекта планируется обсудить на июльском саммите НАТО в Анкаре. Администрация главы республики отказалась раскрывать список покинувших коалицию государств.

    При этом Германия и ряд скандинавских стран продолжают участие в закупках. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объяснил сокращение помощи энергетическим кризисом. Правительство вынуждено перенаправлять ограниченный бюджет на поддержку собственных граждан.

    Ранее Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине.

    Правительство Чехии поддерживает снабжение Киева артиллерийскими снарядами вопреки предвыборным обещаниям премьер-министра Андрея Бабиша.

    26 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    Еврокомиссия подготовила рекордный штраф для Google

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз готовится наложить на Google рекордный штраф за нарушение закона о цифровых рынках, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

    Источники в Еврокомиссии сообщили, что ЕС близок к тому, чтобы наложить на Google рекордный штраф за нарушение цифрового законодательства. Чиновники планируют взыскать несколько сотен миллионов евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

    Максимальная планка достигает 10% от годового оборота, который в прошлом году составил около 400 млрд долларов, но итоговая сумма окажется ниже благодаря уступкам поисковика. Точный размер штрафа пока официально не сообщается.

    Брюссель обвиняет холдинг Alphabet в приоритетном отображении ИИ-сводок Gemini и других собственных продуктов. Представители Google назвали требования регулятора контрпродуктивными, отметив ухудшение пользовательского опыта. Возможные санкции способны усилить политическую напряженность, поскольку США считают подобные меры торговыми барьерами, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Еврокомиссия открыла антимонопольное расследование против Google из-за использования контента для искусственного интеллекта.

    В ноябре регулятор запустил процедуру проверки поисковика по подозрению в манипулировании алгоритмами выдачи.

    В сентябре европейское ведомство начало подготовку к возможным санкциям США после наложения на американскую корпорацию штрафа в размере почти трех миллиардов евро.

    26 мая 2026, 13:37 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Евросоюза на предупреждения об ударах

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль слышал официальные заявления из Евросоюза после предупреждения России об ударах по военным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал ситуацию вокруг предупреждений об атаках на Киев, передает РИА «Новости».

    «Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц, представителя Евросоюза в Киеве», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что Москва пока не располагает данными о реакции Вашингтона на планы поражения объектов военно-промышленного комплекса.

    Говоря о характере будущих действий, пресс-секретарь подчеркнул исчерпывающий характер соответствующего заявления Министерства иностранных дел.

    Ранее дипломатическое ведомство анонсировало переход к системному поражению оборонных предприятий и центров принятия решений.

    Министерство иностранных дел России анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

    Российская армия приступила к выполнению этой задачи после теракта ВСУ в Старобельске.

    Посольства стран Евросоюза нарочито отказались покидать украинскую столицу вопреки прямым предупреждениям Москвы.

    26 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Дипломаты стран Евросоюза отказались покидать Киев после предупреждений России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представительства западных государств приняли решение продолжить работу в украинской столице, проигнорировав призывы срочно эвакуировать персонал из-за готовящихся атак на военную инфраструктуру, сообщили СМИ.

    Иностранные миссии не планируют останавливать деятельность на Украине, пишет «Российская газета». Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Вооруженные силы приступают к нанесению системных ударов по военным объектам в Киеве.

    Ведомство официально обратилось к дипломатам и местным жителям с призывом обезопасить себя. «В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан о необходимости как можно скорее покинуть город», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Однако западные посланники проигнорировали эти призывы. Постпред Евросоюза Катарина Матернова назвала действия Москвы попыткой шантажа, а французский посол Гаэль Вейсьер отметил продолжение работы в прежнем режиме. Аналогичные решения приняли представители Польши и Германии.

    При этом европейские чиновники располагают неограниченным доступом к комфортабельным бункерам, в отличие от рядовых горожан. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже посоветовал соотечественникам временно уехать из столицы ради собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России порекомендовал иностранным гражданам срочно покинуть Киев.

    Украинское оборонное ведомство пригрозило жесткими ответными мерами.

    Итальянское издание L'AntiDiplomatico спрогнозировало серьезные испытания для киевского режима.

    26 мая 2026, 11:14 • Новости дня
    Шойгу заявил об отрезвляющем эффекте ракеты «Сармат» для Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия своей политики против России, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    Шойгу выступил на заседании профильного комитета ОДКБ, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что успешные пуски новейшего оружия должны охладить пыл зарубежных стратегов.

    «Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты «Сармат» и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников», – заявил Шойгу.

    По словам секретаря Совбеза, государства Европы охватил милитаристский угар, а Североатлантический альянс стал главной угрозой для ОДКБ. Организация внимательно следит за наращиванием военной инфраструктуры и разведывательной активности НАТО у западных границ.

    Шойгу напомнил о недавнем отчете генсека альянса Марка Рютте, который сообщил о росте оборонных расходов стран блока до суммы более 1,5 трлн долларов. При этом даже небогатые прибалтийские республики тратят на армию около 4% ВВП и открыто призывают к нападению на Калининградскую область.

    Президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием ракетного комплекса «Сармат».

    Позже Министерство иностранных дел назвало тестовые запуски этой межконтинентальной баллистической ракеты плановыми.

    Журнал MWM увидел в недавних совместных ядерных учениях Москвы и Минска особый посыл для стран НАТО.

    26 мая 2026, 10:35 • Новости дня
    Бортников заявил о растущей угрозе связанных с британскими спецслужбами НКО

    Tекст: Вера Басилая

    Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о растущей активности связанных с британскими спецслужбами некоммерческих организаций, угрожающих безопасности стран СНГ.

    Западные спецслужбы активно используют некоммерческие организации для подрывной деятельности на пространстве СНГ, передает РИА «Новости».

    Выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности стран Содружества, директор ФСБ Александр Бортников отметил рост активности фондов, связанных с британской разведкой.

    «Помимо вышеперечисленных факторов, непосредственную угрозу для наших стран по-прежнему представляет подрывная деятельность западных некоммерческих организаций. На этом поле видим растущую активность НКО и фондов, связанных с британскими спецслужбами», – заявил Бортников. По его словам, Лондон сосредоточен на работе со СМИ, фальсификации истории и продвижении повестки, подрывающей традиционные ценности.

    Глава ФСБ также подчеркнул, что спецслужбы Евросоюза наращивают присутствие под прикрытием гуманитарных и образовательных проектов. Они формируют протестный актив и внедряют агентуру влияния в органы власти. Кроме того, западная разведка создает сеть «цифровых» лабораторий для сбора поведенческих профилей граждан с помощью искусственного интеллекта. Это делается для внедрения инструментов манипулятивного воздействия и подготовки сценариев цветных революций.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников предупредил о попытках Запада подорвать страны СНГ изнутри.

    Также Бортников назвал Украину полигоном для испытаний западных военных систем искусственного интеллекта.

    26 мая 2026, 13:24 • Новости дня
    Шойгу посоветовал Армении «выбирать поезд, который по пути стране и народу»

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности (СБ) Сергей Шойгу описал позицию Армении по одновременному членству в ЕАЭС, Евросоюзе и ОДКБ строками из стихотворения Игоря Губермана и посоветовал Еревану «выбирать поезд, который по пути стране».

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал политическую позицию Еревана, передает ТАСС.

    Отвечая на вопросы журналистов о планах республики по евроинтеграции, он привел в пример известное стихотворение.

    «Такой известный стишок Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах»», – отметил политик.

    Государству необходимо определиться с геополитическим вектором, который отвечает интересам граждан, подчеркнул секретарь Совбеза. Шойгу добавил, что армянская сторона продолжает состоять в ОДКБ, однако пропускает заседания под вымышленными предлогами, обвиняя союзников в отсутствии помощи во время обострения конфликта с Азербайджаном.

    При этом Москва ранее предлагала направить миротворцев на границу, но Ереван отказался, сделав выбор в пользу европейских миссий. Подобные решения и недавние контакты с западными лидерами ясно показывают истинные цели длительного присутствия иностранных специалистов в регионе.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал предоставление трибуны украинскому лидеру в Ереване оскорблением памяти борцов с нацизмом.

    В прошлом году МИД Армении потребовал от стран ОДКБ политического заявления по поводу нападения Азербайджана.

    Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил организацию в создании угрозы безопасности республики.

    26 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 555 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе утренних торгов во вторник котировки голубого топлива на европейском рынке продемонстрировали рост, достигнув отметки выше 555 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость газа в Европе в начале торгов увеличилась на 1,7%, поднявшись выше 555 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Июньские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 551,2 доллара.

    По состоянию на 9.00 по московскому времени показатель составил 555,9 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая равнялась 546,8 доллара за тысячу кубометров.

    Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. В апреле котировки снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта был достигнут 19 марта, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.

    Двумя днями ранее котировки энергоносителя превысили уровень 625 долларов.

    В марте атаки Ирана вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по сжиженному газу.

    26 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Французский политик Филиппо обвинил ЕК в лицемерии из-за дронов ВСУ в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский оппозиционный деятель Флориан Филиппо раскритиковал поездку главвы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, отмечая, что балтийские страны уже несколько недель атакуют украинские беспилотники, а сама глав ЕК во всем винит Россию.

    Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Литву, где она намерена осудить Россию за «вторжение дронов» в воздушное пространство стран Балтии, передает ТАСС. Политик заявил, что эти беспилотники запускаются с Украины.

    «В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них, Литву, чтобы «осудить Россию»!», – написал он в соцсетях, сопроводив пост смайликом, означающим конфуз. По его словам, цель поездки – нагнетание страха и напряженности для продвижения войны против России и создания «европейской армии». Филиппо также призвал к выходу Франции из Евросоюза и установлению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен во вторник посетит Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками и выработки ответных мер.

    Ранее руководство Евросоюза резко осудило информацию о подготовке Киевом атак на российскую территорию с использованием латвийской инфраструктуры и расценило это как угрозу всему объединению.

    Позже СМИ отмечали, что участившиеся падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории государств НАТО спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства Латвии.

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

