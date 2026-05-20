За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.5 комментариев
Лавров: Заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания
Заявления Вильнюса о возможных атаках на Калининград не заслуживают внимания и продиктованы исключительно желанием напомнить общественности о существовании прибалтийской республики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Вестям»
Российский министр иностранных дел прокомментировал агрессивную риторику главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, передает ТАСС. Ранее литовский дипломат выступил с инициативой задействовать силы Североатлантического альянса для атаки на самый западный регион России.
«Кто это? Мы, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше уделять и придавать значение, так что я перестал их читать», – подчеркнул Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что подобными высказываниями прибалтийские политики пытаются доказать сам факт жизни. Он иронично сравнил дипломатов с известным философом, отметив отсутствие мыслительного процесса при физическом существовании.
«Им надо как-то подтвердить, что они существуют, только, в отличие от известного философа, который говорил: «Я мыслю, значит, я существую», эти – просто существуют», – сказал Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни Ивана Крылова. Сенатор Григорий Карасин назвал слова дипломата поводом для начала ограниченной военной операции.