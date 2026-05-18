Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.
ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.
В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.
Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.
В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.
До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.