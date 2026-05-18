Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Bloomberg: Киев перестал понимать позицию США по российской нефти
Минфин Украины заявил о неясности дальнейших нефтяных санкций США против России
Окончание срока действия американских послаблений на закупку российской нефти сделало непредсказуемой дальнейшую стратегию Вашингтона на фоне удорожания сырья из-за ближневосточного конфликта, отмечает Bloomberg.
В Киеве сомневаются в позиции Вашингтона по поводу ограничений на российскую нефть, пишет Bloomberg.
Неясность сохраняется даже после того, как администрация Дональда Трампа отказалась продлевать разрешение на закупку сырья из России. Ранее эти послабления касались партий, уже загруженных на танкеры.
«Ну я не знаю, чего мы можем ожидать от Соединенных Штатов – это просто наблюдение за ситуацией», – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Одновременно на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть выросли, принеся дополнительную выгоду Москве.
Выступая на встрече министров финансов стран G7 в Париже, Марченко призвал усиливать санкционное давление. Он добавил, что украинская сторона пытается нанести максимальный урон российской экономике и нефтепереработке.
В свою очередь вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль отметил важность сохранения внимания к украинскому конфликту. На полях саммита представители Берлина и Киева также подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о намерении временно сохранить послабления в санкционном режиме для отдельных поставок российской нефти.
Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал планы Вашингтона по смягчению данных ограничений.
Глава американского Минфина Скотт Бессент допустил отмену санкций против российского сырья после достижения мирного соглашения.