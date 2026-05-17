Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.9 комментариев
Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в этом году.
В ходе последней атаки было ликвидировано 556 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Этот налет оказался наиболее масштабным за весь текущий год.
Согласно данным Министерства обороны, предыдущий крупный удар произошел в ночь на седьмое мая. Тогда дежурные расчеты уничтожили 347 дронов.
Весной фиксировались и другие интенсивные нападения. В частности, 25 марта силы противовоздушной обороны сбили 389 аппаратов, а десятого марта перехватили 337 беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.
Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.
Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.