Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

Лидеры России и ОАЭ обсудили украинский конфликт и ближневосточный кризис

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.