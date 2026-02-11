Лавров назвал Китай великим восточным соседом России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Россия последовательно развивает честное, равноправное и взаимовыгодное партнерство со всеми государствами, которые готовы взаимодействовать на аналогичных принципах, передает ТАСС.

«Примером такого сотрудничества, безусловно, являются партнерские, дружеские отношения с Китайской Народной Республикой, нашим великим восточным соседом», – заявил министр, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Лавров также сообщил о планах активно и продуктивно готовиться к визиту президента России Владимира Путина в Китай. По словам министра, российский лидер принял приглашение совершить официальный визит в Китай в первой половине этого года.

«Глава российского государства принял с благодарностью приглашение совершить в первой половине этого года официальный визит в Китай. Будем к нему активно, продуктивно, надеюсь, готовиться», – заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что развитие отношений между Москвой и Пекином оказывает стабилизирующее влияние на всю систему международных отношений. Он отметил, что эти связи играют важнейшую роль в формировании пояса добрососедства вдоль российских границ и решении стратегических задач.

В ноябре Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в экономике и политике.

Ранее Путин назвал всеобъемлющее партнерство России и Китая образцовым. Кроме того, российский лидер назвал союз России и Китая важным стабилизирующим фактором.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подчеркивал, что Россия и Китай могут положиться друг на друга.