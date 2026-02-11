Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах функционирования Главного штаба национальной гвардии, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.
В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.