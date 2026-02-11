Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.