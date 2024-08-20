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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    0 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    16 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    13 комментариев
    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня

    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана

    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

    19 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию

    Депутат Бутина: Указ Путина защитит граждан ЕС и США от навязываемых их властями ЛГБТ-нарративов

    Депутат Бутина: Германия будет лидировать по числу переселенцев в Россию
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия упростит въезд и проживание для тех иностранцев из недружественных стран, которые не хотят, чтобы их детей воспитывали в рамках ЛГБТ-нарративов, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто разделяет российские ценности.

    «В последнее время, особенно после пандемии и начала СВО, в Россию потянулись граждане недружественных государств с целью поиска защиты от навязываемых в странах неприемлемых нарративов. Речь идет, в частности, о ювенальной юстиции, когда детей забирают из семей и отдают лицам нетрадиционной ориентации», – пояснила Мария Бутина, член комитета Госдумы по международным делам.

    «Передовиком этих процессов является Германия. Поэтому оттуда мы ждем наибольшего количества заявлений в рамках нового указа. Например, за прошлый год только через мои руки прошло более 70 обращений от иностранных семей, которые уже переехали в Россию. В большинстве своем это состоявшиеся люди, которые вынуждены преодолевать различные бюрократические трудности», – продолжила депутат.

    «Среди проблем, с которыми они сталкиваются, – непризнание дипломов об образовании, несоответствие школьных программ, сложности в получении апостиля, отсутствие каких-то справок. Мы проработали и помогли людям по всем заявлениям. Но эти вопросы пока решаются в ручном режиме, а благодаря указу президента, я думаю, дело пойдет принципиально быстрее», – подчеркнула она.

    «Учитывая статистку, которую я запросила у МИД, и основываясь на своем собственном опыте работы, могу спрогнозировать, что на первом месте по количеству приезжих будет Германия, затем – страны Прибалтики, потом – Канада, США, Италия, Франция. Например, у нас в Кировской области живет семья итальянцев, которая варит великолепный сыр. Среди приезжающих есть ИТ-специалисты, предприниматели, владельцы частных хозяйств», – указала парламентарий.

    «Причем приезжающие – это не только люди с какими-то российскими корнями, но и самые обычные иностранцы. Они понимают: если остаться в Германии или США – их детей будут воспитывать в рамках ЛГБТ*-нарративов. А на Западе многие не согласны с такой политикой», – подчеркнула спикер.

    «Кроме того, нынешний указ президента прекрасно сочетается с планами по ужесточению миграционной политики в России. У нас давным-давно пора разделить типы виз для различных мигрантов. В данном случае речь идет о гражданах из недружественных стран, тогда как контроль за притоком низкоквалифицированных мигрантов из азиатских стран действительно нужно ужесточать», – отметила политик.

    «Такие миграционные решения, кстати говоря, для нашей страны были свойственны еще со времен Ивана III, когда в страну приглашались иностранные специалисты – итальянцы, шведы, поляки. Первые немецкие слободы и наземные указы у нас появились при Иване Грозном. Так что и Петр I не был пионером в этом вопросе», – напомнила собеседница.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Перечень таких государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    @ t.me/fmba_of_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-м году жизни.

    О смерти ученого сообщило ФМБА России в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Сергиенко являлся создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии, на его счету свыше 60 изобретений.

    За свою научную деятельность он был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Александра Невского, ордена Дружбы и ордена Почета. В 2021 году он был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.

    В январе в возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V».

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    19 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Также предусмотрены ужесточения условий получения микрозаймов.

    ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.

    Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

    Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.

    Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.

    Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.

    Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.

    Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    19 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин и Алиев попрощались после государственного приема в Азербайджане

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев попрощались после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан» в Азербайджане.

    Отмечается, что после приема Алиев попрощался с российским лидером, проводив его до автомобиля Aurus. «До скорой встречи», – сказал Алиев. После президенты обнялись. Когда кортеж президента РФ начал движение, Алиев помахал Путину рукой, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров.

    Кроме того, Алиев назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений РФ и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 19:02 • Новости дня
    Лавров опроверг утверждения о контактах для переговоров с Киевом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не ведет никаких контактов для переговоров с украинской стороной, утверждения об обратном являются слухами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Сообщения о некоторых скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара являются слухами, как и утверждения о том, что Турция планирует быть посредником в сфере продовольственной безопасности в контексте обеспечения свободы мореплавания в Черном море, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Вы сами понимаете, какая цель у подобного рода задумок может быть. Все это делается в развитие бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы – по энергетике, по продовольствию в связи с морской безопасностью и по гуманитарным вопросам (обмен пленными и так далее)», – сказал министр в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», который в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Ранее Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область.

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    19 августа 2024, 18:24 • Новости дня
    Мишустин поручил дать отсрочку уплаты налогов предпринимателям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предпринимателям в приграничье Курской области будет предоставлена отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отвел министерству финансов 10 дней на подготовку проекта решения, сообщается в Telegram-канале правительства России.

    Уточняется, что отсрочку по уплате налогов сроком на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты смогут получить предприниматели, которые ведут деятельность в курском приграничье.

    Ранее казаки прибыли в Курскую область для защиты местного населения.

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    20 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    Путин прибыл в Кабардино-Балкарию
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

    Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

    Ожидается, что после знакомства с работой предприятия президент проведет здесь встречу с главой КБР.

    В свой прошлый приезд в республику президент встретился с руководством республики, в ходе встречи он отметил рост числа инвестпроектов в республике. Также Путин посетил детскую академию творчества «Солнечный город» и провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям.

    Путин завершил посещение Азербайджана. Лидер Ильхам Алиев попрощался с российским лидером после завершившегося государственного приема во дворце «Гюлистан».

    Ранее Путин и Алиев приняли участие в церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров. Глава Азербайджана назвал визит Путина в Баку исключительно важным для двусторонних отношений двух стран.

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    20 августа 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Беслан

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин приехал в Беслан, он планирует посетить мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в бесланской школе № 1.

    Отмечается, что президент посетит мемориал и монумент «Древо скорби» в память о заложниках, ставших жертвами теракта, а также памятник бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

    Ранее Путин в ходе рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил садоводческое хозяйство ООО «Агро 07» в Кабардино-Балкарии.

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    20 августа 2024, 14:00 • Новости дня
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    Путин возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин посетил мемориальный комплекс «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в 2004 году в теракте в школе № 1 Беслана, где возложил цветы к расположенному на территории комплекса «Древу скорби».

    Глава государства возложил цветы памятнику погибшим заложникам, а также к монументу бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим в ходе штурма спортзала школы, передает ТАСС.

    В сентябре исполнится 20 лет с момента этой трагедии.

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    20 августа 2024, 07:21 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО своевременно обнаружили в небе и уничтожили два украинских беспилотника над Крымской территорией.

    Ранее в акватории Черного моря были уничтожены украинские беспилотники и два безэкипажных катера.

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    20 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Доля иностранных брендов на главной люксовой улице Москвы упала до минимума за шесть лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне ухода ряда международных марок с российского рынка доля магазинов иностранных брендов в Столешниковом переулке, одной из самых престижных торговых улиц Москвы, сократилась до минимума за последние шесть лет – 37%.

    Согласно данным консалтинговой компании CORE.XP, в первом полугодии 2024 года доля зарубежных брендов в Столешниковом переулке оказалась самой низкой за последние шесть лет, передает РБК. Если в 2018 году их было 74%, то сейчас – менее половины.

    Причиной такого сокращения стало массовое закрытие магазинов иностранных компаний, начавшееся еще до пандемии из-за высоких арендных ставок и усилившееся после начала специальной военной операции на Украине.

    На освободившиеся места активно заходят российские бренды премиального сегмента. Так, в последние годы в переулке открылись магазины Monochrome, 12 Storeez и другие. Для отечественных компаний присутствие в Столешниковом переулке – это в первую очередь имиджевый ход, отмечают эксперты.

    Однако, несмотря на уход многих зарубежных брендов, некоторые из них продолжают работать в России через локальных партнеров. Среди них Salvatore Ferragamo, Kiton, Damiani и другие.

    Несмотря на то что Столешников переулок остается локацией с преобладанием fashion-сегмента, доля магазинов одежды снизилась, а доля ресторанов и кафе, наоборот, выросла. Это связано с открытием нового многофункционального комплекса «Столешники Хаус», где уже анонсировали свои проекты известные российские рестораторы.

    По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в Столешниковом переулке может освободиться еще до 19% площадей. Однако аналитики уверены, что все они будут быстро заполнены, поскольку эта улица остается одной из самых привлекательных локаций для ретейлеров.

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    20 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу значительно увеличить долю российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний, передает РИА «Новости». Также предстоит нарастить серийный выпуск вертолетов, чтобы обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил он.

    Премьер подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Для реализации этих планов планируется привлечь средства ФНБ. Кроме того, будут активно применяться инструменты стимулирования спроса на новую технику, в том числе создание развитой системы послепродажного обслуживания, сообщил Мишустин.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что взаимодействие с Минском в авиастроении поможет России решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных стран.

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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