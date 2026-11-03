Российские аграрии собрали более 35 млн тонн масличных культур

Минсельхоз отчитался о рекордном сборе масличных культур в России

Tекст: Катерина Туманова

«В России продолжается уборка масличных культур – на сегодняшний день обмолочено порядка 93% посевных площадей. Валовой сбор составил 35,4 млн тонн, что существенно больше показателя на аналогичную дату прошлого года», – передает РИА «Новости» данные Минсельхоза.

Самый большой прирост урожая наблюдается по подсолнечнику – собрано уже более 19 млн тонн, что на 27,9% больше в годовом выражении. Урожай рапса увеличился на 17,3% и достиг 6,8 млн тонн.

Наибольший урожай подсолнечника удалось собрать в Оренбургской, Саратовской и Ростовской областях – 2 млн, 1,85 млн и 1,65 млн тонн соответственно.

Лидерами по производству рапса стали Алтайский край, Орловская область и Красноярский край. Ведущим регионом по производству сои традиционно является Амурская область, где на данный момент собрано 1,4 млн тонн. В тройку лидеров по сое также вошли Курская область и Алтайский край.

«Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в основных масличных культурах. Собственная сырьевая база способствует стабильной работе предприятий масложировой промышленности, развитию глубокой переработки сельхозпродукции и расширению экспортных возможностей отечественного АПК», – сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил о возможности произвести в России порядка 7 млн тонн сахара. В октябре премьер-министр Мишустин заявил о завершении уборочной кампании в стране на 90% площадей.

В начале октября министр сельского хозяйства России Оксана Лут спрогнозировала итоговый урожай пшеницы на прошлогоднем уровне.