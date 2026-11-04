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Мировые цены на апельсины упали до минимума с февраля 2022 года
Мировые цены на апельсины упали до 75 центов за килограмм
В октябре стоимость апельсинов на мировом рынке опустилась до 75 центов за килограмм, достигнув минимальной отметки с февраля 2022 года, указано в данных Всемирного банка.
В октябре 2026 года стоимость апельсинов на мировом рынке снизилась на четыре цента за килограмм. В результате этого снижения показатель опустился до минимума с февраля 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.
Одновременно с этим была зафиксирована противоположная динамика на рынке сахара. Его стоимость на мировых рынках поднялась до максимума с декабря 2024 года. В месячном выражении килограмм сахара подорожал на два цента, и в октябре 2026 года его цена достигла 43 центов за килограмм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Financial Times сообщила о риске роста цен на продовольствие во всем мире из-за дефицита промышленной серы.
Продолжительные дожди на северо-востоке Японии спровоцировали увеличение цен на продовольствие в Токио почти на 29%.
В сентябре европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.