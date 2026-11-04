Мировые цены на апельсины упали до минимума с февраля 2022 года

Мировые цены на апельсины упали до 75 центов за килограмм

Tекст: Катерина Туманова

В октябре 2026 года стоимость апельсинов на мировом рынке снизилась на четыре цента за килограмм. В результате этого снижения показатель опустился до минимума с февраля 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Одновременно с этим была зафиксирована противоположная динамика на рынке сахара. Его стоимость на мировых рынках поднялась до максимума с декабря 2024 года. В месячном выражении килограмм сахара подорожал на два цента, и в октябре 2026 года его цена достигла 43 центов за килограмм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Financial Times сообщила о риске роста цен на продовольствие во всем мире из-за дефицита промышленной серы.

Продолжительные дожди на северо-востоке Японии спровоцировали увеличение цен на продовольствие в Токио почти на 29%.

В сентябре европейские государства столкнулись с угрозой дефицита картофеля из-за аномальной летней жары.